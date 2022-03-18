美國司法部起訴五名侵擾旅美中國政治異議人士的中國政府代表人物

美中關係

美奧運選手劉美賢與父親成為中國間諜行動針對的目標。圖為2022年2月17日，在北京舉行的2022年冬奧會花樣滑冰比賽中，美國選手劉美賢參加了女子自由滑項目的比賽。

美國政府司法部周三宣布，起訴5名中國政府的代表人物，其中4名為華人，指他們在美國監視、侵擾中國政治異議人士。

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司法部在聲明中稱：被起訴的三人中，劉凡（Fan “Frank” Liu）、王書君（Shujun Wang）和齊布理斯（Matthew Ziburis）於周三分別在紐約被捕，另外兩人林啟明（Qiming Lin）和孫強（Qiang “Jason”Sun）在逃。

起訴書指，其中一樁案件涉及一名正競選紐約州國會眾議員席位的前中國89民運學生領袖。一名中國特工找到一個美國私人偵探，讓其幫助製造一起政治醜聞阻止此人參選，這名中國特工還建議私人偵探向此人發動暴力攻擊。

在另一樁案件中，檢方指控中國特工在洛杉磯華裔雕塑家陳維明的工作室和車內安裝監控，並損毀了這名雕塑家的一件作品，這是設立在南加州“自由雕塑公園”的一座習近平的頭像長滿新冠病毒毒株的大型雕塑。

法庭文件指，73歲的王書君此前是一名訪問學者和作家，2015年開始在中國官員的指揮下秘密行動，收集並向中國政府提供旅美中國政治異議人士的信息。

司法部表示，這五名被告涉嫌參與中國政府全球性的“跨國鎮壓計畫”(Transnational Repression Schemes )。司法部國安主管奧爾森(Matthew G. Olsen)表示，這種跨國鎮壓行為傷害美國及全球民眾，與美國的基本價值觀背道而馳，違反美國法律，無法容忍。

紐約聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，中國政府的秘密警察在紐約市和美國各地威脅法治及自由的程度令人髮指，噤聲、騷擾、抹黑、監控等行為都已侵犯美國民眾的言論自由。