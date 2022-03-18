習近平堅決清零不回頭

中國-新冠病毒

2022年3月17日，北京下雪，居民排隊參加COVID-19測試。一種被稱為 "奧米克戎 "的快速傳播變體正在考驗中國的零容忍戰略。

中國清零政策的效益受到廣泛質疑之時，中國領導人習近平指示繼續堅持動態清零。

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中國疾控中心前流行病學首席科學家曾光月初主張，中國應尋求與病毒長期共存，相信“會在不遠的將來“拋棄清零對策。他指出動態清零的投入大於收益。

他的觀點沒有像另一位防疫專家張文宏半年前提出中國可實行與病毒共存時般受到網絡猛烈抨擊。不少人以為，北京或許正在考慮拋棄勞民傷財，效果不璋的清零政策。

錯覺 ! 中共政治局常委3月17日開會討論疫情形勢，中共總書記習近平繼續要求“動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭”，這意味着中共領導人絲毫沒有改變防疫方式的打算；習近平同時要求“黨政主要領導和各級領導幹部要把防疫工作放在第一位”，“對失職失責導致疫情失控的要立即依紀依規查處，嚴肅問責。”這也意味着，清零與否，與各地主要領導人政績掛鉤，所有不執行清零措施的將冒着丟掉烏紗帽的危險；習近平同時要求他們“盡銳出戰，決戰決勝。”這意味着一地出現疫情，便立即啟動全城大規模檢測，不管這座城市是幾百萬人還是上千萬人。按照目前的清零舉措，小區有疫情，封小區，城市有疫情，封城。

法新社今天報道說，中國越來越多的聲音呼籲放鬆清零措施，但是，與全球其他地區疫情肆虐的情形相比，中共政權一直把自己嚴厲的防疫政策視為是一種獨特的政治優勢。一些中國問題觀察人士則指出，清零是習近平制定的，因此不能改，改就意味着“糾錯”，那麼，這一政策能堅持到什麼時候，有人懷疑習近平可能一直要等到二十大自我接班順利完成之後才會終結清零措施。

中國現已有17座城市處於封城狀態，包括被視為中國新技術首都的深圳，該市1750萬居民，目前處在嚴格的禁足令下。深圳封閉管理已進入第四天，當地公共汽車和地鐵停運，所有社區、產業園區，街道，非城市保障型企業且也全部停止營運或居家辦公。

中央社報道，深圳封城強烈衝擊民生經濟，當地多數居民沒有想到當局會採取如此嚴苛的抗疫措施，他們認為政府官員在疫情防控中，更多地考量自己的烏紗帽而不是民生。

中國另一座大城市上海周四共有165例確診，但當局又封閉了一些新的小區，一些觀察人士指出，上海實際上處於半封城狀態。法新社記者注意到，著名的外灘觀景大道幾乎空無一人。

數月以來，中國感染病毒的數據一直很低，傳染迅速的奧米克戎變種周四24小時之內確診2432例。自2月10日以來，中國累計本土病例超過兩萬例，疫情蔓延28省，僅新疆、西藏、寧夏暫時維持“清零”。

其實目前疫情最嚴重的是香港特區，醫院已無法承載患者，許多港人搶購物品，害怕當局會像中國大陸一樣對香港封城。