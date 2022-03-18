聯合國：俄烏戰爭已造成超過2000名平民傷亡 難民327萬人

烏克蘭/聯合國/烏克蘭危機

聯合國人權事務高級專員辦事處表示，2月24日至3月16日期間，自俄羅斯3周前發起入侵烏克蘭行動至今，已造成至少816名平民喪生，1333人受傷；逃離烏克蘭難民達327萬人。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭首都基輔市府周五發表聲明說，自從俄軍入侵以來，累計在基輔已釀成222人喪生，包括60位平民和4名兒童；另有889人受傷，其中241人是平民。安理會周五聽取有關烏克蘭平民傷亡程度的報告，要求徹查並追究責任。

此外，烏克蘭國家救援部門周五表示，東北部大城哈爾科夫（Kharkiv）一棟教學大樓周五上午遭到砲擊，造成一人死亡，11人受傷，還有一人被困在瓦礫堆中。烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）也傳出遭到砲擊，造成2死6傷。

聯合國主管政治和建設和平事務的副秘書長迪卡洛日前在聯合國安理會上表示，烏克蘭戰爭中的平民傷亡，"多半是因在有人居住地區使用衝擊範圍廣大的爆裂性武器所造成"。她指出，烏克蘭有數百棟住宅建物遭到摧毀或破壞，一些醫院和學校的情況也相同。

迪卡洛說："烏克蘭平民死傷規模及公共基礎設施的破壞，是不可否認的，這必須要加以徹底調查和究責。"

另外，聯合國周五表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有327萬多名難民逃離烏克蘭。而來到波蘭的難民人數已超過200萬。

聯合國難民署周五表示，2月24日戰爭爆發以來，截至今天共有327萬662人逃難烏克蘭，比前一天的最新統計數據又增加10萬765人。

聯合國難民署發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）說，從衝突初期以來，"我們看到人口外流速度普遍放慢"。他說，婦女和兒童占逃亡人數的約90%。據烏克蘭法律，所有18歲至60歲的本國男性都可被軍隊徵召，因此不得離境。

另外，安理會周五聽取有關烏克蘭平民傷亡程度的報告，要求徹查並追究責任。

主管政治和建設和平事務的副秘書長迪卡洛周五在安理會表示，烏克蘭平民傷亡和民用基礎設施遭到破壞的嚴重程度不容否認，她要求對此進行徹底調查並追究責任。

安理會3月17日再次就烏克蘭人道主義狀況舉行緊急會議。副秘書長迪卡洛表示，本周，有報道稱，烏克蘭和俄羅斯代表之間正在進行的直接會談取得了積極的進展。她說：“我們歡迎所有這樣的接觸。然而，我們注意到，這些積極信號迄今尚未轉化為迫切需要的敵對行動的停止。”

迪卡洛表示，俄羅斯對烏克蘭城市的襲擊仍在繼續。據報道，這些不加區別的襲擊造成大量平民傷亡和民用基礎設施受損。

迪卡洛指出，東南部港口城市馬里烏波爾的情況尤其令人擔憂。許多未能安全撤離的馬里烏波爾居民缺乏食物、水、電和醫療服務。城市街道上躺着未被收集的屍體。

她說：“國際人道法非常明確：平民有權得到保護，免受軍事行動帶來的危險。直接攻擊平民是被禁止的。”

迪卡洛強調，烏克蘭平民傷亡和民用基礎設施遭到破壞的程度是巨大的。這需要徹查和追究責任。