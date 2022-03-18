馬克龍與普京通話呼籲解除對馬里烏波爾的圍困

法國/俄羅斯/烏克蘭危機

法國總統馬克龍周五再次與俄羅斯總統普京通電話，馬克龍表示對遭到俄軍轟炸的烏克蘭東南部城市馬里烏波爾局勢“極為擔憂”，並呼籲解除對馬里烏波爾的圍困。烏克蘭總統澤連斯基定於3月23日以視頻的形式，向法國國民議會發表講話。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社援引法國總統府愛麗舍宮表示，馬克龍與普京周五進行了長達1小時10分鐘的電話交談。馬克龍再次呼籲俄羅斯立即遵守在烏克蘭的停火”。

馬克龍向普京明確提出：烏克蘭局勢還在惡化、持續的攻擊已經傷及平民；馬克龍並提出烏克蘭的人權並未獲得尊重，俄羅斯和烏克蘭代表團之間的談判尚未取得進展。

關於馬里烏波爾局勢，馬克龍呼籲"採取具體和可核查的措施解除對這座烏克蘭東南部城市的圍困，立即實現停火併開闢人道走廊”。

烏克蘭周三指責俄羅斯空軍"蓄意"轟炸了馬里烏波爾的一個劇院，有約數百名平民在那裡避難，而俄羅斯則予以否認。烏克蘭總統澤連斯基宣布，有“數百人”在廢墟下，130多人獲救。

根據市議會的初步評估，轟炸造成至少一人重傷，但沒有造成死亡。

馬里烏波爾市政發出的報告說，由於俄羅斯不間斷的轟炸造成重大破壞，局勢危急。

法新社並援引克里姆林宮表示，普京在與馬克龍的電話交談中指責烏克蘭犯有“許多戰爭罪”，他並保證俄羅斯軍隊正在“盡一切可能”避免傷及平民。克里姆林宮指，"烏克蘭安全部隊每天犯下眾多戰爭罪行已引起注意，尤其是發生在頓巴斯（Donbas）城市的大規模火箭和大炮攻擊。"

另外，法國總理卡斯泰周五與烏克蘭總理也舉行了電話會談。卡斯泰在推特上發文重申法國全力支持烏克蘭的承諾，卡斯泰表示：“法國將堅定不移地支持烏克蘭及其人民，聲援戰爭受害者，並動員全法國迎接烏克蘭難民”。

另外，烏克蘭總統澤連斯基定於3月23日以視頻的形式，向法國國民議會發表講話。