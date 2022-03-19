中國多省面臨同時段多地發生疫情 動態清零地方財政難支撐

中國-新冠病毒

中國當局周六坦承，新一波疫情發展快速，多省面臨同時段多地發生以變異病毒株奧米克戎為主的疫情防控局面，形勢嚴峻複雜。另據港媒報道，由於北京當局堅持“動態清零”，耗資巨大，許多地方政府已面臨財政吃緊的壓力。

廣告 繼續瀏覽後續

中國國家衛建委新聞發言人米鋒3月19日在國務院聯防聯控機制記者會上說，中國多省面臨同時段多地發生疫情，形勢嚴峻。

米鋒表示，近一周以來，全球新冠病毒新增確診病例再次出現反彈，其中4成以上集中在中國周邊國家和地區，讓中國大陸外防移入壓力持續增大。據指出，本月1日到18日，中國累計通報感染者超過2萬9000例，波及28個省份，其中吉林省累計報告超過1萬例，另有4個省份累計報告超過1000例，還有10個省份累計報告在100至1000例之間。

值得注意的是，當天出現2例病亡，均為吉林的本土個案。這是中國大陸去年1月25日通報死亡個案以來首次。

防疫形勢嚴峻，中共最高當局要求繼續堅持清零政策。但據港媒報道，清零耗資巨大，地方財政已撐不下去。

香港英文“南華早報”19日報道，為執行北京指定的社會面清零政策，當局一直採取封城、普篩與政府指定設施執行隔離等嚴厲措施，相關支出有增無減，2020年中央曾補助地方政府抗疫經費，但從去年起，地方政府必須拿出各自的財政收入應對。

根據蘇州市上月通報，自2月13日起，因抗疫已花掉人民幣1.2億元，其中大部分是用於增添防護設備、核酸檢測與醫療照護等。

報導說，在中國，執行核酸檢測每人的花費介於24至48元之間，根據中國當局2020年的統計數據，對於許多人口破百萬，而當地民眾每人每年醫療支出不超過200元的地方政府而言，確實難以負擔。

許多城市的情況如同寧夏省省會銀川市，當地居民每人每年在公共衛生的花費不到30元。而寧夏是中國最貧窮的省份之一。

此外，中央政府正在加緊對地方政府債務的調控，以防止金融崩潰，此舉已影響到若乾地區的融資籌措，地方政府的土地收入也因房地產市場放緩而受到影響。

雖然北京當局已聲稱，今年對地方政府的轉移支付增至9.8兆元，以支撐地方政府的財政，不過也要求地方政府加速基礎建設的支出，並設定今年經濟成長率的目標是5.5%。

許多分析人士表示，維持經濟成長及縮減赤字對於許多地方政府而言構成挑戰，意味著北京當局可能會再度放寬地方政府債務限額。

報導引述穆迪分析指出：“中國執行普篩要求需使用由實驗室化驗樣本的核酸檢測，但變異株奧米克戎傳播速度快，意味著以核酸檢測執行的普篩力有未逮。預估如果奧米克戎變異病毒持續蔓延，第一季度將會出現更多不利於中國經濟的因素，如果封城措施持續，經濟的陣痛可能會延續到第2季。”