中國正在經歷新冠政策的災難性潰敗？

中國-新冠病毒

2022年3月15日，在中國南方的廣東省深圳市，衛生工作者協助居民排隊領取咽拭子進行COVID-19測試。1700萬人口的深圳目前進入封城狀態。

奧米克戎變異病毒襲擊中國，強制性清零搞得許多地方民不聊生，一座城市小區發現了幾例，小區封鎖，城市發現多例，城市封鎖，不少中國人質疑，如此防疫，何時是個頭？2008諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼則認為這一切最終都要追溯到獨裁政府的固有弱點。

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中國傳染病專家、上海長征醫院感染科副院長繆曉輝也在微信發出呼籲，“一個大型小區，有幾十棟樓宇，幾百套住房，上千居民，出現一個感染者，就封閉整個小區和所有居民，這是誰的‘發明’？這是什麼科學防範？這是什麼‘精準’？歷史，會給那些決策者一個判決。”

繆醫生表示希望大家轉發他的評論，“這又不是謠言，責任我當。如果我因此而蹲班房，願意者來探個監唄。“

但是，中國的清零政策還看不到頭，因為這是最高決策。中共總書記習近平在17日舉行的中共政治局常委會上要求繼續堅持“動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭”。

而2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼對這一問題的評論則非常尖銳，他把中國強制性防疫與獨裁政權的特性聯繫起來，甚至把中俄放在一起比較。

他在寫給紐約時報的專欄文章“中國的獨裁政權也在經歷一場潰敗”指出，中國和俄羅斯兩大獨裁國家今年運氣似乎都不佳，中國疫情捲土重來，證明中國國家主席習近平的政策失敗；俄國總統普京入侵烏克蘭，戰事陷入僵局。

他指出，獨裁政權的優點是可迅速採取行動，不需花數月時間商討立法或對抗法律上挑戰，可推行必要但不受歡迎政策。因此，比起受法治約束的民主政體的混亂，獨裁政權有時看起來效率更高。

他認為中國目前正在經歷新冠政策的災難性失敗。疫情復燃，在很長一段時間裡幾乎未受到疫情影響的香港，現在每天都有數百人死亡，慘況堪比2020年初的紐約，當時還沒有疫苗，人們對如何限制病毒傳播也知之甚少。

現在，中國南方大都市，擁有1700萬人口的全球製造業中心深圳，也再度處於封鎖狀態。這一切都說明形勢出現巨大逆轉。

在2020年的大部分時間裡，中國只要出現新病例就不分時間地點實施嚴厲封鎖的“清零”政策都被許多人贊為政策的勝利。不少評論人士——並非全都是中國人——甚至將中國防疫的成功視為世界領導地位正從美國及其盟友轉移至這個崛起的亞洲超級大國的證據。

作者認為，中國防疫政策有三大漏洞：堅持使用自己技術陳舊的疫苗，抵制全球大部分地區使用的信使疫苗；老年人接種滯後；面對奧密克戎這樣高傳染性的變異株，加之中國國產疫苗保護力薄弱，清零政策會造成極大的破壞。

作者認為，問題是，所有這些失敗，就像普京在烏克蘭的失敗一樣，最終都要追溯到獨裁政府的固有弱點。

作為一名衛生官員，你是否願意告訴習近平——尤其是在他的隨從不遺餘力地主張相反論點之後——他所吹噓的疫苗其實遠不如西方？

作為一名經濟官員，你是否願意告訴習近平，中國如此引以為豪的嚴格封鎖政策，其代價正在變得無法承受？

作者說，他並不想在這裡宣揚西方必勝主義。拒絕接種疫苗在美國也是個大問題。他還擔心美國太快撤消防疫規定。

他想強調的是，“就跟俄羅斯一樣，中國正給我們上一堂實例課，告訴我們開放社會好處有哪些，而在開放社會中，強人無法創造僅屬於自己的現實。”