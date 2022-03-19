烏克蘭向北京喊話 譴責俄羅斯野蠻暴行

俄羅斯侵烏戰爭

2022年3月19日，來自烏克蘭城市Mykolaiv的難民，82歲的Ekaterina Mosha與她的3歲的孫子Dmitrii在摩爾多瓦Palanca的邊境口岸吃了一頓飯，她的城市已經兩次遭遇俄羅斯轟炸。

中國國家主席習近平星期五對美國總統拜登親口表示，中國“反對戰爭”，現在是需要中國徹底澄清對俄羅斯侵烏戰爭的立場的時候了!周六，在俄羅斯再一次轟炸造成數十人烏克蘭人死亡後，烏克蘭向俄羅斯戰略盟友中國發出呼籲，請“譴責俄羅斯的野蠻行徑!”

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俄羅斯強化對烏克蘭多地空襲，在19日白天再次空襲烏克蘭南部港口城市米科拉耶夫(Mykolayev)，當地負責人維塔利-金在社交網絡上說，前一天該鎮的一個軍營遭到襲擊，數十名士兵被殺。他沒有詳細說明破壞的程度和傷亡人數。在該國西部，俄羅斯國防部表示，俄軍在前一天使用了普京吹捧的全新高超音速導彈來摧毀一個地下武器庫。

俄羅斯軍方周五宣稱，他們的坦克開進了被包圍和炮擊數周的港口城市馬里烏波爾，基輔承認烏克蘭已失去了通往亞速海的通道。俄羅斯軍隊周五稱，它已成功進入該市。據烏克蘭國際文傳電訊社援引烏克蘭內政部顧問瓦迪姆-傑尼先科的話說，那裡的情況是 "災難性的"。

形勢如此嚴峻，基輔希望北京譴責俄羅斯入侵行徑，但直到目前，北京當局一直閃爍其辭，否認俄羅斯軍隊侵烏是“入侵”，在拜登與習近平周五電話通話中，習近平也使用“危機”、“衝突”、“局勢”等詞，極少使用“戰爭”，更避免使用“入侵”。

烏克蘭總統顧問、俄烏衝突談判代表波多利亞克（Mykhailo Podoliak）周六發推呼籲：“"如果中國做出正確的決定，支持文明國家聯盟並譴責俄羅斯的野蠻行為，那麼它可以成為全球安全體系的重要組成部分。”

烏克蘭與美國都擔心中國向俄羅斯提供軍事援助，或者中國幫助俄羅斯規避西方制裁。

美國總統拜登拜登周五就此與中國領導人習近平舉行電話通話，直接告知習近平，如果中國向殘暴攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯提供物質援助，中國將遭受嚴重後果。星期四，美國國務卿布林肯更清楚地解釋了拜登找習近平對話的意圖：如果中國向俄羅斯提供軍援或經援，中國將付出嚴重代價。這意味着，西方世界將對中國進行重大制裁，中國將有可能像俄羅斯一樣被孤立起來。

但是，根據中國央視報道，習近平在回答拜登時模稜兩可，稱“烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。”“烏克蘭戰爭不符合任何人的利益”。

習近平與普京在北京冬奧會開幕之日舉行峰會，發表被認為相當於結盟性質的北京宣言，稱中俄合作“無上限”。普京在冬奧會結束次日宣布承認烏克蘭東部兩區獨立，打響戰爭序曲。中方一直拒絕承認俄羅斯侵烏是“入侵”。但自從俄羅斯因發動戰爭成為全球公敵後，北京表現得非常曖昧。

俄羅斯軍隊在遭遇抵抗後強化空中轟炸

俄羅斯面對烏克蘭的頑強抵抗，俄羅斯軍隊在當地的進展比預期的要困難得多，據烏克蘭國防部稱，自2月24日入侵開始以來，俄軍已經進行了291次導彈襲擊和1403次空襲。

在基輔以西的紮波羅什（Zapozhieo），地區政府表示，周五發生的爆炸事件造成9人死亡，17人受傷。地區警察說，在基輔以西約50公里的馬卡里夫，俄羅斯的迫擊炮火也造成7人死亡，5人受傷。

首都基輔和西北部講俄語的大城市哈爾科夫也繼續發生爆炸，根據烏克蘭官方數字，自戰爭開始以來，至少有500人在那裡被炸死。當地政府周六說，一名男子和一名9歲的兒童在那裡的一次爆炸襲擊中被炸死。