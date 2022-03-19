被柵號的王吉賢：抱歉 ！ 站久了不會下跪！

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滯留在烏克蘭敖德薩的北京人王吉賢3月17日被中國網絡管理部門刪除帳號，切斷了他與國內家人唯一的聯繫方式，王吉賢在youtube網站上傳的視頻中氣氛地表示，“你們究竟害怕什麼呢？我只不過是把我的所見所聞告訴大家，向家人報個平安，為什麼你們如此害怕？”“全世界都知道烏克蘭正在發生着什麼，除了兩個國家的人不知道！”。 他知道，刪除他帳號的人希望他下一步做什麼，但是，他‘很抱歉，站久了的人不會下跪！“

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美國有線電視網CNN的採訪報道指出，王吉賢並沒有打算成為中國在烏克蘭的抵抗聲音。這位36歲的奧德薩居民只是想向他的父母表明他很好。他每天在各種平台上發布的視頻，包括YouTube和中國的微信，很快就獲得了關注，成為一個罕見的聲音，讓中國觀眾看到了飽受戰爭蹂躪的烏克蘭--這與中國國家媒體形成了鮮明的對比，後者宣傳俄羅斯的虛假信息，如毫無根據地聲稱烏克蘭士兵正在使用 "納粹 "戰術。

他的視頻獲得越來越多的人的關注，有時瀏覽量超過14萬次，支持他為他點贊的人與日俱增，與此同時，

批評者的數量也在增加，有評論稱他是民族叛徒，這其中包括來自中國使館的官員。

據報道，王吉賢以前在北馬其頓居住時認識的一名中國大使館工作人員最近聯繫了他，影射他在發布他的視頻時得到了報酬，並問道。"誰派你來的？" 當他堅稱不是為了錢時，該名工作人員回答說。"你目前的行為不符合國家利益。我想和你斷絕關係，我們互相拉黑。" 此外，他還受到來自多個渠道的壓力，要求他停止發帖，但他並不打算接受，也並不打算離開敖德薩，直到 "敖德薩被摧毀得讓人無法停留"，他說。除了對這座城市的喜愛，這也是一個原則問題，他補充說：受不了別人受欺負！