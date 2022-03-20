基輔呼籲北京譴責俄羅斯野蠻行為 北京副外長間接回應

中國/烏克蘭

烏克蘭總統顧問、俄烏衝突談判代表波多利亞克（Mykhailo Podoliak）周六發推呼籲中國做出正確的決定，支持文明國家聯盟共同譴責俄羅斯的野蠻行為，中國外交部副部長樂玉成對烏方的呼籲做出了間接的回應。

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中美兩國首腦3月18日舉行電話會談之後，各方都在揣摩北京是否有可能調整立場，法國多位中國問題專家以及俄羅斯問題專家都紛紛表示，中國與俄羅斯站邊的立場從一開始就十分明確，來自西方的壓力只會使北京更加接近俄羅斯。如果說幾天前中國國務院智庫學者胡偉呼籲習近平儘快與普京拉開距離的文章曾經引發揣測的話，中國外交部副部長樂玉成3月19日在出席清華大學戰略與安全研究中心舉辦的第四屆戰略與安全國際論壇的演講側明確推翻了上述預測兌現的可能性。

樂玉成在講話中表示：“既然當年北約作出過承諾，就不應出爾反爾，不斷東擴。追求絕對安全恰恰是絕對不安全。其次，不能搞集團政治和陣營對抗。軍事集團是冷戰的殘留，隨着蘇聯解體，北約本應和華約同時進入歷史。但北約不但沒有解散，反而不斷強化和擴大，這樣下去結果可想而知，烏克蘭危機就是一個警示。第三，不能把全球化“武器化”。中方歷來反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁。第四，不能把小國當槍使。大國怕捲入矛盾衝突對自己造成傷害，把小國挺在前面當“馬前卒”，甚至利用其打代理人戰爭，一邊讓自己的軍火商、銀行家、石油大亨賺得盆滿缽滿，一邊讓小國民眾去承受多年難以癒合的戰爭創傷，這是極不道德、極不負責任的行為。“

樂玉成的上述講話再度強調了北約東擴威脅俄羅斯的安全，將俄羅斯入侵烏克蘭的原因歸咎於烏克蘭要求加入北約，但卻隻字不提東北歐國家之所以要求加入北約的原因。同時，無視中國政府過去因劉曉波獲得諾貝爾和平獎而制裁挪威今天又因為台灣問題而對立陶宛進行單邊制裁的事實。2003年美國發動伊拉克戰爭時中國政府也曾經譴責美國發動戰爭的真正原因是為了伊拉克的石油，而根據中國媒體第一財經日報的報道，戰後2004~2012年，美國從伊拉克進口的原油從3275萬噸降至2370萬噸，而在戰前1998~2003年，美國從伊拉克年均進口約2845萬噸。反觀中國，戰前中國幾乎不從伊拉克進口原油，2003年徹底斷絕從伊拉克的原油進口。戰後2004~2008年，中國每年從伊拉克進口的原油在100萬~200萬噸之間，2009年躍升到716萬噸，2010年超過千萬噸，2012年達到1568萬噸，目前伊拉克已是中國第六大原油進口來源國。當然，美英炮製薩達姆擁有大規模殺傷性武器的信息挑起戰爭的行為也受到國際輿論的譴責。

樂玉成去年12月曾經在北京舉行的“中外學者談民主高端對話會上用英文表示：中國是當之無愧的民主國家 “，因而成為外界關注的中國外交官。

路透社報道說，莫斯科要求北約提供具有法律約束力的保證，即它將停止擴張並回到1997年的邊界。烏克蘭總統澤倫斯基總統本周表示，烏克蘭可以接受國際安全保障，但不能阻止其加入北約的長期目標。