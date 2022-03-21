中國也研發極音速武器 30馬赫風洞今年啟用

中國/極音速導彈

俄制極音速飛彈命中烏克蘭軍火庫震撼全球，中國也積極研發這款武器，除了在東南沿海部署射程涵蓋台灣的極音速飛彈東風17，可測試速度達30馬赫飛行器的風洞JF-22預定將在今年啟用。不過，俄羅斯稱發射兩枚極音速導彈命中烏克蘭導彈軍火庫等設施也遭到質疑，評論稱並沒有聽到被摧毀導彈庫二次或連續爆炸聲音。

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據中央社今天報道稱，根據美國國會研究服務處（CRS）17日發表有關分析極音速武器的報告，極音速（hypersonic，又稱之為超高音速）武器是指速度至少5馬赫（Mach）的導向武器。

近年來美國致力研發由火箭載運攻擊目標物的極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle），還有藉由高速、吸氣式引擎（air-breathing engine）推進的極音速巡弋飛彈。該報道引據德國之聲（DW）說，包括中國、美國與俄羅斯等5國均致力於鑽研極音速技術的軍事用途。

據美國國會研究服務處的報告說，詹氏防衛周刊（Jane\'s Defense Weekly）指出，研發極音速武器中國不惜砸巨資闢建地面測試設施，像是中國空氣動力研究與發展中心即宣稱有18個風洞。另已知中國航天空氣動力技術研究院至少有3個極音速風洞FD-02、FD-03與FD-07，速度分別可達8、10與12馬赫，中國其他的極音速風洞還有速度介於5至9馬赫的JF-12，還有速度介於10至15馬赫的FD-21。

另有消息指出，速度可達30馬赫的風洞JF-22將在今年完工，並且已知中國一直在酒泉與太原衛星發射中心測試極音速武器。

報告指出，值得注意的是，就像俄羅斯，中國致力於極音速武器的研發凸顯北京當局的擔憂，也就是美國研發的極音速武器，可使美國對中國的核武庫及周邊的基礎設施執行先發制人與斬首攻擊。且美國部署的導彈防禦系統，可能會抑制中國對美國採取報復性還擊的能力。

據特朗普主政時期的國防部長艾思柏（Mark Esper）2019年 8月訪亞洲時曾表示，美國擬在亞太地區部署中程飛彈，而且速度越快越好，以因應日益複雜的情勢，此舉顯然針對中國日增的導彈威脅。

之後拜登政府則是在2021年提出“太平洋嚇阻倡議”，責成國防部部署長程武器，並增加重要前線基地的導彈防禦體系等，以強化駐紮西太平洋的美軍嚇阻中國。

CRS報告另指出，中國軍隊多次成功試射目前已完成部署的東風17超高音速導彈，這是專門為發射極音速滑翔載具而設計的中程彈道導彈。美國的情報顯示，東風17的射程約1000至1500英里（約1610至2415公里）。不僅如此，美國CRS的報告還說，2021年8月，北京曾秘密試射一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈，並且由長征火箭執行這次發射任務。

東風17於2019年中共建政70周年閱兵典禮首度展示，根據南華早報（SCMP）2020年10月間報導，共軍已在東南沿海部署東風17，並逐漸取代原先的東風11、東風15飛彈。

據CRS報告說，由於俄羅斯和中國在極音速武器的超前，且中俄兩國正從事多項極音速武器的方案，包括可能部署配備核彈頭的極音速滑翔載具等，因此這款武器引起美國國防部與國會日益關注。