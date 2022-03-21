中國嚴審網絡批美行反俄不行

中國/俄羅斯/烏克蘭/美國

俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國官方維持所謂“中立”，對外拒譴責俄國、不用入侵等字彙；對內嚴審反戰聲音。分析人士認為，中國對俄國支持力度或有下降，反美、反西方仍是外交宣傳主軸。

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據中央社今天引述消息報道稱，中國嚴審反戰言論，符合反美主調才放行。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，5名中國歷史學者2天後在中國社群平台上發出公開信，直言中國有必要表態反對不義戰爭、支持烏克蘭人民保家衛國，文章不到3小時就被封殺。名人在微博帳號批評俄國、表達反戰，也同樣立刻被禁言。中美印象（US-China Perception Monitor）中文網日前刊載國務院參事室公共政策研究中心副理事長鬍偉所撰“俄烏戰爭的可能結果與中國的抉擇”一文，直言中國必須和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）切割，這篇文章獲得迴響，卻也有人批評胡偉是“華盛頓走狗”。隨後中美印象中文網關閉，文章也在社群平台上被刪去。

據中美印象主編劉亞偉在紐約時報（The New York Times）21日報道中表示，胡偉的撰文在中美印象網站上獲得30萬瀏覽量，社群平台上則有數以百萬計轉發；中俄夥伴關係在中國獲得支持，但是政治、學術和經濟菁英觀點則有所不同，他們有其擔憂。胡偉則是拒絕紐約時報約訪。

一些身在烏克蘭的中國人試圖在海外傳達反戰觀點。36歲王吉賢來自北京，居住烏克蘭敖德薩（Odesa）達4年。他將俄烏戰事所見所聞上傳社群平台，甚至是和支持戰爭者辯論。王吉賢接受紐約時報訪問時指出，期望這些評論可以讓一些中國人反對俄國入侵烏克蘭一事。王吉賢社群帳號日前則已遭刪除。

中國境內反戰聲音為相對少數，但是這群關鍵群體涵蓋專家、學者，觀點頗具份量，仍被期待可影響決策圈，鼓勵北京遠離俄國。卡內基國際和平基金會、前美國國家安全委員會中國事務主任韓磊（Paul Haenle）說，中國學者批評俄羅斯入侵，其中仍有許多人相信，隨着時間推移，中國終將與俄國保持距離。

據美國之音（VOA）日前指出，俄烏開戰以來，中國社群平台上民族主義情緒高昂，視美國為首的西方為戰爭挑起人。美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平18日視訊會晤，相關轉載貼文都是來自新華社、央視等官媒，討論區充斥讚譽美言，只呈現被篩選過後的評論。前微博審查員劉力朋接受美國之音訪問時說，拜習會相關討論受到嚴格審查，只要涉及美中關係的話題都有類似對待。反戰聲量過去幾天在社群平台上有所提高，審查制度似有放鬆；但是挺俄敘事和對美批評仍沒有停息跡象，主調仍是反美、反西方。

據中央社，據斯坦福大學（Stanford University）傳播學系副教授潘婕（Jennifer Pan）和其他香港中文大學研究人員所做研究，過去兩個月間，微博上關於烏克蘭的50萬條評論中，約有一半將戰爭歸咎於烏克蘭、美國或西方；僅約1/10指責俄國。