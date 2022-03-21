中國/東航事故 中國東航一架波音737客機今在廣西藤縣“墜機” 發表時間： 21/03/2022 - 10:00 東航圖片 © 維基百科 照片 作者： 小山 2 分鐘 中國東航一架搭載133人的波音737客機在廣西梧州藤縣發生事故，傷亡情況未明。路透社引述中國官方消息時，沒有飛機事故細節，也沒有確指是否墜機等不明狀況，只是稱引發山火。空難造成人員傷亡也未明。 廣告 繼續瀏覽後續 據路透社今天報道稱，中國東航一架波音737客機在廣西藤縣發生事故，傷亡未明。路透社是引述中國中央電視台周一消息稱，中國東航600115.SS0670.HK一架搭載133人的波音737客機在廣西梧州藤縣發生事故，傷亡情況未明。央視消息說，事故引發山火，目前救援隊伍已經集結正在靠近。根據航班信息顯示，該航班13:10從昆明長水機場起飛，計畫15:05分在廣州白雲機場降落。事故引發東航A股在香港股市波動引跌6.5%。路透社報道稱，中國東航A股周一收升2.15%報，5.69元人民幣，港股尾段急跌收挫6.5%。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 中國 事故