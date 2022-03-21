中國/東航事故

中國東航一架波音737客機今在廣西藤縣“墜機”

東航圖片 © 維基百科 照片

作者： 小山 2 分鐘

中國東航一架搭載133人的波音737客機在廣西梧州藤縣發生事故，傷亡情況未明。路透社引述中國官方消息時，沒有飛機事故細節，也沒有確指是否墜機等不明狀況，只是稱引發山火。空難造成人員傷亡也未明。