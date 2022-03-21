中國/空難

中國東航21日一架載有132人的飛機在中國南部墜毀，法新社說，這是中國自2010年以來的首次空難，或也是近年最為嚴重的空難。

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法新社今天報道過去三十年來中國發生數起重大空難事件。

1990年10月2日：一架波音757和一架波音737在廣州機場（南部）的停機坪上被劫持後發生碰撞，造成128人死亡。

1992年11月24日：中國國際航空公司一架波音737飛機在廣西地區（南部）墜毀，造成141人死亡。

1994年6月6日：中國西北航空公司的一架圖波列夫-154飛機在西北的陝西省墜毀，機上160人全部死亡。

1997年5月8日：中國南方航空公司一架波音737-300飛機在南方城市深圳附近墜毀，造成35人死亡。

1999年2月24日：中國西南航空公司一架圖波列夫-154型飛機在從成都（西南）飛往溫州（東部）時在空中爆炸，機上61人全部死亡。

2000年6月22日：屬於武漢航空公司的一架中國製造的運-7在武漢（中國中部）的一場風暴中墜毀，造成51人死亡。

2002年5月7日：一架屬於中國北方航空公司的麥道MD-82型飛機在大連市墜毀，機上112人全部死亡。

2004年11月11日：中國東方航空公司運營的一架加拿大龐巴迪CRJ200中程飛機在內蒙古包頭市（北部）墜毀，造成55人死亡。

2010年8月24日：中國區域航空公司河南航空公司運營的一架巴西設計的Embraer ERJ-190型飛機在東北的宜春機場降落時斷成兩截，造成44人死亡。包括飛行員在內的47名乘客和機組人員倖存下來。