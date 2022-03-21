中國東航空難：習近平稱震驚促徹查

中國/民航空難

中國國家主席習近平今天罕見對今天發生的中國東方航空公司一架客機墜毀空難迅速作出反應。根據中國官方的央視新聞說，習近平表示受到震驚。

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據法新社今天報道說，中國國家主席習近平迅速對中國一架民航飛機失事空難做出表態，稱震驚。

法新社說，這顯示非同尋常的罕見快速反應，中國強人習近平敦促中國民航快速徹查空難事故的原因。

中國民航局周一稱，2022年3月21日，東航一架波音737客機在執行昆明至廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前，已確認該飛機“墜毀”。中國官方新華社稱飛機“掉落”並引發山火。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。

目前沒有消息報告機上人員死傷情況。

據稍早報道稱，中國東方航空波音737客機墜毀，失事的是波音737-800NG型客機，編號B1791，機齡只有6.8年。

中國都市快報消息稱，失事的是東航MU5735航班，據飛航追蹤軟件Flightradar24顯示，這架客機的速度和高度在梧州附近出現驟降。

上游新聞消息說，這架班機原計畫下午1時10分從昆明長水機場起飛，預計3時05分抵達廣州白雲機場，但飛機1時15分起飛後，於下午2點20分左右失聯。消息說，飛行數據顯示，MU5735從昆明機場起飛後，一直維持着約8869公尺高度飛行。下午2時19分，飛機突然以每小時845公里的速度驟降，2時21分也就是僅約2分鐘時間，雷達螢幕即失去這架客機的蹤影。

另據微博博主“馬上談”上傳的45秒墜機現場畫面顯示，熊熊烈火夾雜着直竄雲霄的濃煙瀰漫山頭。