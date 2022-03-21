中國東航航班空難 視頻顯飛機直角下衝墜毀

中國/東航空難

中國民航局證實，一架載有130多人的客機周一下午在中國南部一個山區墜毀，救援隊已趕往陡峭、樹木茂盛的事故現場，希望找到倖存者。英國每日郵報以及中國網絡傳送的一則報道視頻，顯示空難航班成直角下衝墜毀。多個報道稱機上人員生還渺茫。中國國家主席習近平指示儘速徹查空難原因。至此沒有空難事故的可能原因消息報道。

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據紐約時報今天報道稱，根據最初的中國新聞報道，這架由中國東方航空公司運營的波音737飛機在廣西墜毀，從現場的圖片和視頻可以看到火焰和煙霧從山坡上升起。大火在周一晚些時候已經被撲滅。

中國國家電視台發布的一則在線報道稱，“傷亡情況未明。”當地居民告訴記者，飛機似乎已經完全解體，令人們擔心可能很難找到倖存者。最初的報道稱MU5735航班在廣西藤縣墜毀，當時正在從昆明飛往廣州途中。根據民航局，機上載有132人，包括123名乘客和九名機組成員。央視最初的報道稱機上有133人。

中國最高領導人習近平迅速發表聲明，要求救援人員盡最大努力，“妥善處置善後”。中央政府派遣官員到現場處理事故並調查其原因。習近平發出指示要求“確保航空運行絕對安全。”

中國官員已經派出近1000名消防員和100名當地民兵前往現場進行救援。據廣西消防部門，117名救援人員與大約20多輛消防車已經抵達現場。

飛行數據顯示，這架機齡約七年的飛機起飛後一直穩定地飛行，直到下午2點20分左右突然失去高度。

紐約時報說，這架飛機不是波音737 Max，在2018年印度尼西亞和2019年埃塞俄比亞的致命墜機事件後，這一機型在中國被禁，尚未恢復飛行。

中國官媒稱，航空公司已確認機上沒有外國乘客。

據官媒報道，該航班機組人員的部分家屬已經到達東航雲南分公司。機組家庭援助組正在處理後續事宜。