中國民航確認東航波音737客機“墜毀” 132人生死不明

中國/民航事故

中國民航局周一稱，2022年3月21日，東航一架波音737客機在執行昆明至廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前，已確認該飛機“墜毀”。中國官方新華社稱飛機“掉落”並引發山火。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。

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據路透社今天報道說，中國民航局已確認東航一架搭載132人的波音737客機在廣西藤縣“墜毀”。中國民航局稱，“已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場”。

路透社引述新華此前消息稱，該客機在廣西梧州藤縣“掉落”並引發山火，傷亡情況未明。

根據航班信息顯示，該航班13:10從昆明長水機場起飛，計畫15:05分在廣州白雲機場降落。執飛MU5735航班的是東航雲南一架波音737-800飛機，交付於2015年6月22日，目前機齡6.8年，

路透社說，中國東航A股周一收升2.15%報5.69元人民幣，港股尾段急跌收挫6.5%；波音BA.N美股盤前跌幅擴大至7.4%；中國東航美股盤前大幅下挫逾11%。

據中央社相關報道稱，中國民用航空局下午4時34分發布新聞稿表示，一架波音737客機在執行昆明-廣州航班任務時，在梧州上空失聯。已確認這架班機墜毀，機上載有132人，其中旅客123人、機組員9人。

中國東方航空波音737客機墜毀，失事的是波音737-800NG型客機，編號B1791，機齡只有6.8年。

中國都市快報消息稱，失事的是東航MU5735航班，據飛航追蹤軟件Flightradar24顯示，這架客機的速度和高度在梧州附近出現驟降。

上游新聞消息說，這架班機原計畫下午1時10分從昆明長水機場起飛，預計3時05分抵達廣州白雲機場，但飛機1時15分起飛後，於下午2點20分左右失聯。消息說，飛行數據顯示，MU5735從昆明機場起飛後，一直維持着約8869公尺高度飛行。下午2時19分，飛機突然以每小時845公里的速度驟降，2時21分也就是僅約2分鐘時間，雷達螢幕即失去這架客機的蹤影。

另據微博博主“馬上談”上傳的45秒墜機現場畫面顯示，熊熊烈火夾雜着直竄雲霄的濃煙瀰漫山頭。

央視新聞報導說，東航失事的客機在廣西梧州藤縣發生事故，並引發森林大火，目前搜救單位已動員趕往現場，機上乘客死傷不明。