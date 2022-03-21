中國稱再向烏克蘭提供1000萬元人民幣人道援助

烏克蘭/俄羅斯/中國

中國官方透露，將再向烏克蘭提供人道物資援助。此前中國被指改變立場，向烏克蘭提供500萬人民幣人道物資援助，包括被褥與奶粉等物品。新的人道援助物資價值為1000萬元人民幣，物品細節沒有披露。

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據路透社今天引述中國外交部新聞發言人汪文斌周一表示，中國紅十字會將向烏克蘭再提供價值1,000萬元人民幣的人道主義援助。汪文斌是在例行發布會上做出如上表述。

這不是中國第一次提供類似援助。外交部3月9日曾表示，中國紅十字會將向烏克蘭提供價值500萬元人民幣的人道主義援助物資。

據路透社說，中美元首上周五進行了近兩個小時的視頻通話。中國國家主席習近平對美國總統拜登表示，當務之急是俄羅斯和烏克蘭繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。