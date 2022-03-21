中國維權人士郭飛雄獄中絕食傳遺言盼與妻合葬

中國/郭飛雄

曾試圖前往美國探視病重妻子被阻事後被捕、妻子抱憾而終的中國知名維權人士郭飛雄，至今持續絕食表達抗議。他的胞姐楊茂平表示，郭飛雄日前寫信給她交代後事，盼死後能與亡妻合葬。郭飛雄此前多次給中國當局領導人包括李克強寫信，希望獲准探望在美病重妻子。

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據中央社引述消息報道，獄中絕食，中國維權人士郭飛雄遺言盼與妻合葬。郭飛雄本名楊茂東，現年56歲，因多次參與維權先後入獄11年，2019年8月出獄。2021年1月間，他在上海機場試圖離境赴美探視妻子張青時，被中國當局攔阻未能成行。

同年11月底，張妻陷入病危，郭飛雄向中國國務院總理李克強發表公開信，要求當局允許他出境看望妻子，不久卻遭拘押，今年1月更被依“煽動顛覆國家政權罪”正式逮捕，關押在廣州市第一看守所內，至今未移送檢方調查起訴及法院審理。郭飛雄於是展開絕食抗議，被獄方強迫灌食至今。

報道引述自由亞洲電台消息，張青已於今年1月在美國病逝，留下一對兒女。楊茂平表示，雖然她多次寫信勸告郭飛雄放棄絕食，但郭飛雄在3月2日的回信中，表達對妻子離世的“極度的悲慟、內疚和有罪孽感，“讓我永遠向她賠罪”。

楊茂平指出，郭飛雄還在信中交代遺言，希望自己死後不要火化，而能土葬在家鄉的山頂，並希望未來與妻子合葬。

據消息稱，郭飛雄被關押期間，他的律師及家屬多次要求會見遭拒。楊茂平因此表示，看到郭飛雄的回信非常痛苦，“我不希望我們家再死一個人”。希望當局趕快讓律師會見郭飛雄，勸他停止絕食。

報道指出，美國國務院1月14日曾發表聲明，對張青離世表示哀悼，並直指中國當局多年來一直對郭飛雄進行虐待、監禁、日常騷擾和監視。同時要求中國停止使用任意拘留和出於政治動機的出境禁令，立即給予郭飛雄人道主義救濟，允許他赴美與子女團聚。