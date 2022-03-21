中國駐美大使作客美國王牌節目 被不停追問

中國/美國/俄羅斯

2022年3月21日星期一，烏克蘭基輔一個購物中心遭俄羅斯軍隊炮擊，報道稱有8人在轟炸中喪生。

中國駐美大使秦剛當地時間 20 日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）王牌節目“Face The Nation”的直播訪談，闡述了各界最關心的議題：中方在俄烏戰爭上的立場。由於秦剛一直迴避正面回答主持人的提問，遭到主持人連番直球對決，要秦剛說請楚、講明白。據新頭殼今天報道稱，秦剛很生氣，抗議遭不停打斷說話被追問。

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據新頭殼今天報道，中國駐美國大使秦剛星期天作客美國王牌節目，9分鐘被主播直球對決打斷追問23次。 而在當天的節目中，美國國防部長奧斯丁、美國參議院共和黨領袖麥康奈爾、烏克蘭駐美大使被主持人打斷的次數都是 0。中國方面抗議節目立場明顯偏見。

據該報道，布倫南問秦剛 : 拜登總統要求北京不要對俄羅斯提供任何形式的支持，你是否打算繼續向俄羅斯總統提供生命線？

秦剛回應 : 周五，中美進行了視頻通話，這是坦率、深入、建設性的對話。中方立場非常明確，即中國主張和平、反對戰爭。中國是一個愛好和平的國家，我們不願意看到烏克蘭局勢發展到今天的地步，我們呼籲立即停火，我們正在促進和談，我們正在運送人道主義援助。

布倫南：你們會向俄羅斯提供資金和武器嗎？

秦剛：關於中國提供俄羅斯武器援助，這是虛假信息，我們拒絕。

布倫南：你們不會這樣做，北京不會？

秦剛：中國正在給烏克蘭提供的救援是食物、藥物、睡袋、嬰兒奶粉……

布倫南：那是……

秦剛：而不是提供任何一方武器和彈藥。我們反對戰爭，正如我所說的，我們將盡一切努力緩和危機。

布倫南：俄羅斯外交部長昨天表示，莫斯科和北京只會因為正在發生的事情而走得更近。他說的是對的嗎？

秦剛：中俄是信任關係，這是通過很多年的建立，這是通過許多問題建立的，你知道，我們有一條長達 4,000 多公里的邊界線。我們有很多共同利益，與俄羅斯的信任關係給了我們一個獨特的位置。

布倫南：確實是。

秦剛：在國際和平談判的努力中……

布倫南：這正是白宮所說的，你們處於如此有權力的位置。

秦剛：是的，讓我……

布倫南：你們可以拿起電話打給俄方領導人，告訴他停止入侵，你們譴責俄羅斯嗎？

秦剛：實際上俄羅斯軍事行動的第二天，兩國領導人就進行了交談。

布倫南：那是他們最後一次通話嗎？

秦剛：中方要求普京考慮與烏克蘭恢復和談，普京聽了，我們看到和談已經進行了四輪。請讓我接着講，中俄間信任的關係，不是負資產，而是國際和平解決危機努力中的資產。中方是解決方案的一部分，而不是問題的一部分，如果你……

布倫南：你的意思是，北京不會給莫斯科提供財政支持來延長戰爭嗎？

秦剛：中俄有正常的經貿、金融、能源合作，正如我剛才說的……

布倫南：所以它沒有改變，你們關係沒有變？

秦剛：這些是主權國家之間正常的事務……

布倫南：你提到……

秦剛：基於國際秩序、法律包括 WTO 規則，你知道……

布倫南：讓我們談談國際法，4 天前，國際法院命令俄羅斯停止軍事行動，中國投棄權票（或應是中國與俄羅斯投了反對票），投票結果是13-2，唯一站在俄羅斯旁邊的國家就是中國。聽起來你們是在縱容，不是譴責。

秦剛：中國根據事情本身的是非曲直作出獨立的觀察和結論，一方面我們堅持……

布倫南：聯合國秘書長說俄羅斯入侵……

秦剛：我們堅持，一方面中國堅持聯合國宗旨和原則，包括尊重烏克蘭在內所有國家主權和領土完整，另一方面我們確實看到烏克蘭問題的歷史複雜性，我們……

布倫南：如果俄羅斯在中國邊境集結超過 15 萬人的軍隊，你會擔心嗎？

秦剛：這是為什麼我們想要……

布倫南：明確一點，因為中國……

秦剛：我們希望與俄羅斯建立友好睦鄰關係。

布倫南：但你會認識到，這並非友好的睦鄰關係，15 萬軍隊在鄰居邊境集結，然後這些軍隊進入鄰國，在這種情況下，你為什麼不譴責這是入侵？

秦剛：讓我們，不要天真，譴責……

布倫南：說不是入侵聽起來才很天真。

秦剛：這並不能解決問題，如果俄羅斯會因為譴責而退縮，我會很驚訝，現在最急需的是……

布倫南：如果中方要求普京讓步，他不會嗎？你們會要求普京退讓嗎？

秦剛：我們已經這樣做了，並且繼續勸和促談，敦促立即停火。你知道，譴責是沒有幫助的。我們需要智慧，我們需要勇氣，我們需要良好的外交。

布倫南：澤連斯基說想與普京會面，澤連斯基在一個地堡里，普京正在參加一場支持戰爭的政治集會，你無法進行外交，當只有一個國家願意進行談判。

秦剛：中國同俄羅斯有良好關係，也同烏克蘭有良好關係，中國同美國、歐洲保持密切溝通，這樣中國可以在危機中與各方接觸，所以中國發揮着獨特作用，你知道的，這有助於和平解決危機。

布倫南：那麼告訴我，因為我一直聽你這麼說，我們想要了解中國是如何提供幫助的。如果你不譴責，如果你不阻止這場戰爭，它正在攪動全球經濟，導致食品價格、能源價格飆升，中國想要穩定，但為什麼不孤立普京呢？

秦剛：我已經說得很清楚了，包括烏克蘭在內所有國家的主權和領土完整都應該受到尊重和保護。但正如我所說，只有譴責是行不通的。我們需要基於遠見、智慧和勇氣的良好外交，確保歐洲安全的持久辦法是……

布倫南：在我們時間結束前，我還想問你，你談到聯合國的重要性和你對聯合國的尊重。一個聯合國人權小組表示，有可靠報道稱，100 萬的維吾爾人被關押，難民和人權事務高級專員會很快前往中國，你們會給他們不受限制的訪問權嗎？

秦剛：我完全反對。

布倫南：你會允許他們的訪問，還是不會？

秦剛：根本沒有這種所謂的侵犯人權行為。

布倫南：你會給他們權限嗎？

秦剛：我們正在與人權事務特別專員商討，我的理解是將會達成協議。

布倫南：我們必須結束了，非常感謝你大使。