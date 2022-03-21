東航客機在廣西墜毀 機上無外籍旅客 1人臨時退票逃過一劫

東航一客機墜機

中國東方航空波音737-800型客機下午在廣西墜毀，機上人員情況未明。截至發稿，東航指失事班機上沒有外籍旅客，是否有台港澳籍旅客則待確認。目前已有機組員家屬趕往昆明打聽親人下落。飛機的墜落可以說極不正常，機頭垂直朝下，高速墜地，完全就像是在俯衝，實在太可怕了。上一次中國大陸民航發生重大飛行事故還是11年多前的8·24黑龍江伊春墜機事故。

廣告 繼續瀏覽後續

綜合中國媒體報導，據中國民航局資訊，這架從昆明飛往廣州的班機共有旅客123人及機組員9人，合計132人，與稍早傳出的133人相差1人。

報導指出，相差的這1人是年輕男子。他在事後自拍一段影片表示，自己“沒有上飛機，因為第1班航班取消了，所以我就退票了”，希望“上了飛機的朋友能順順利利、平平安安地回來”，結果受到中國民眾高度關注，直指他“命大”、“運氣好”。

相形之下，機上其他人員的運氣遠不如上述這名男子，截至發稿仍無人被尋獲。一名失聯旅客家屬表示，1994年次的哥哥獨自從昆明搭乘這架班機返回廣州與家人團聚。他的哥哥並計畫，下半年與相戀8年的女友結婚。

善後方面，東航失事機組員的部分家屬已抵達東航在昆明的雲南分公司，正由“機組家庭援助組”正在處理後續事宜。而廣西壯族自治區黨委書記劉寧、廣西壯族自治區主席藍天立都已趕赴梧州市藤縣山區的事故現場指揮救援工作。除消防人員外，解放軍南部戰區也派遣梧州軍分區、武警梧州支隊派員趕赴現場救援。

這架東航客機的失事原因目前成謎。但先是有網友透過民航追蹤軟體發現，在失事前，班機在失事地點附近上空幾乎呈筆直降落，大約2分鐘就直線墜地。

更有一段由梧州市北辰礦業公司礦場監視器，拍下了班機墜地前的過程。畫面顯示，班機幾乎是呈筆直狀態下墜，在鏡頭內出現的時間不超過5秒，且沒有火光，證實了追蹤軟體顯示的班機高度變化過程。而北辰礦業一名員工證實，這段畫面確實是由公司在山上有安裝的監視器拍下的，監視器距事發點僅約1公里。

北辰礦業其他工作人員指出，事發時自己正在礦區山頭工作，距離失事地點有3、4公里。當時突然聽到一聲爆炸，還以為是隔壁山頭有人在放禮炮。但爆炸聲持續時間不長，沒想到是飛機失事了。

東航內部證實，22日起將停飛旗下所有的737-800型客機，失事的MU5735航班並將停飛1周。但中國南方航空及海南航空則表示，暫未接到停飛該機型的官方通知。

中國媒體報導，有極個別中國網友發表“幸災樂禍、調侃災難”等不當言論，甚至有人冒充相關人士試圖拉擡流量。中國網路社交平台新浪微博、抖音21日晚陸續發布公告，禁止此類行為。

新浪微博表示，21日晚已依相關規定，對違規的25個 號，視程度採取禁言30天到永久禁言的處置，並清理違規內容，並接受網友舉報；抖音則說，將運用“策略模型加技術手段”嚴加管控，一旦發現有人企圖“蹭熱點、博眼球、引關注”，將情節視嚴重程度禁言甚至封禁帳號。