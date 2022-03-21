港媒指接種科興疫苗死亡率高 港府稱誤導

新冠病毒/香港

據明報20日報導，醫管局分析資料顯示，5167例新冠病毒死亡個案中，有7成多未接種疫苗，曾接種疫苗的1486名死者中，接種科興佔87%；接種BNT佔12%。報導引述香港大學專家何栢良意見指出，基於醫學實證，強烈建議所有長者選打BNT。香港政府今天對此報道表示遺憾，並指是誤導性報道。

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據中央社今天引述報道稱，針對有報道指接種中國科興疫苗後的死亡率較高，港府昨晚發表聲明，形容這是“誤導性報道”，對此報道表示遺憾。

明報20日報導，醫管局新冠病毒分析資料顯示，5167例死亡個案中，有7成多未接種疫苗，曾接種疫苗的1486名死者中，接種科興佔87%；接種BNT佔12%。報道引述香港大學專家何栢良意見指出，基於醫學實證，強烈建議所有長者選打BNT。

針對上述報道，港府發言人在其聲明中不點名地形容這是“誤導性報導”，對此表示遺憾，強調香港提供的科興和BNT兩個廠牌疫苗對減低染疫後出現重症和死亡的情況高度有效，而且安全。發言人說，根據衛生署衛生防護中心現階段掌握有關死亡個案及已作分析的初步數據，第5波疫情造成的5435例死亡個案中，88.3%的人沒有接種兩劑疫苗。

已接種至少兩劑疫苗患者的死亡率為0.09%，接種1劑或沒有接種的則分別為0.7%及2.58%，顯示接種疫苗絕對有助降低死亡率。

發言人說，目前約8成的80歲或以上長者接種了科興疫苗，約2成接種BNT。

根據相關部門初步分析，在3837例80歲或以上長者的死亡個案中（占所有死亡個案逾7成），74%（2837例）個案未接種疫苗，受感染後的死亡率高達15%。至於已完成接種兩劑疫苗的80歲以上人士死亡率為2.62%，而接種1劑則為5.59%。就該年齡組別而言，已接種1劑科興疫苗的死亡率為5.83%，已接種1劑BNT的死亡率為3.44%；已接種兩劑科興及BNT的死亡率分別降至2.95%及1.51%。

該報道稱，港府強調，對接種疫苗後的死亡個案與疫苗種類的分析較為複雜，需要探討每例死亡個案的個別情況，例如死者年齡及長期病況等。此外，也要考慮較多老人接種科興的因素，不應隨便下定論。