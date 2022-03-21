烏克蘭/中國

烏克蘭外交部長德米特羅-庫萊巴周一今天呼籲中國在尋找結束與俄羅斯衝突的解決方案中 "發揮重要作用"。法新社說，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，與俄羅斯一樣對美國懷有深深敵意的中共政權一直沒有呼籲普京從烏克蘭撤軍。

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烏克蘭外交部長德米特羅-庫萊巴周一推特呼籲中國在尋找結束與俄羅斯衝突的解決方案中 "發揮重要作用"。據庫萊巴稱， “幾十年來，烏克蘭和中國的關係一直建立在相互尊重和理解的基礎上。” 部長在他的推特上還寫道："我們贊同北京的立場，即需要為烏克蘭戰爭找到一個政治解決方案。烏克蘭呼籲中國作為一個世界大國，在這些努力中發揮重要作用。“

據法新社說，領導與俄羅斯談判的烏克蘭官員Mykhailo Podoliak上周已經敦促中國採取立場，"譴責俄羅斯的野蠻行為"。

據白宮稱，美國總統拜登上周五通過視頻會議與中國國家主席習近平進行了近兩個小時的會晤，並警告， "如果中國向俄羅斯提供物質支持會有後果"。但習近平仍然含糊其辭，據中國央視引述，習近平只說軍事衝突 "不符合任何人的利益"。

昨天周日，中國駐美國大使秦剛說，北京沒有向莫斯科提供軍事援助，但沒有說這一立場是否對未來也有效。據秦剛稱，有錯誤的信息說中國正在向俄羅斯提供軍事援助。秦剛在接受哥倫比亞廣播公司採訪時說：我們拒絕此說法。

中國大使還為北京拒絕譴責俄羅斯的武裝進攻進行辯護。秦剛稱，“譴責並不能解決問題。” 這位外交官還說：“如果俄羅斯因為譴責而退縮，我將感到驚訝。”

法新社說，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，與俄羅斯一樣對美國懷有深深敵意的中國當局從來沒有呼籲普京從烏克蘭撤軍。