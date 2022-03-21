美媒：拜登協調歐盟一道警告中國不要幫助普京

中國/歐盟/烏克蘭

據彭博社今天報道稱，中歐峰會前美國和歐盟一直在協調立場。4月1日中歐峰會預計不會發表聯合聲明。美國總統拜登即將前往歐洲，拜登將在旅行前與歐洲領導人交換意見。歐盟似乎將加強美國對中國的警告，即如果北京試圖緩解對俄羅斯的制裁打擊或向莫斯科提供軍事支持，將面臨嚴重後果。

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據彭博社看到的知情人士和外交信函，歐盟和美國在 4 月 1 日舉行的中歐虛擬峰會之前一直在密切協調，並將在未來幾天繼續這樣做。與北京的溝通將成為喬·拜登周四在布魯塞爾會晤時與歐盟領導人討論的話題之一，美國總統將尋求就共同信息達成一致。

據彭博社看到的一份文件顯示，上周幾個歐盟主要國家的大使舉行會議，敦促歐盟強調，烏克蘭戰爭可能是歐中關係以及北京作為全球大國形象的決定性時刻。歐盟希望通過強調其在捍衛基於規則的國際體系中的作用來鼓勵中國採取負責任的立場。

隨着西方盟國在對俄羅斯經濟實施強有力的一攬子制裁措施上達成一致，而俄羅斯總統普京試圖尋找迴旋餘地，中國在烏克蘭衝突上的立場正成為人們更加關注的焦點。拜登周五與中國國家主席習近平進行了近兩個小時的交談，並強調了如果北京在實質上支持這位俄羅斯領導人可能產生的後果。

拜登政府表示，俄羅斯要求中國提供財政和軍事支持，美國在公開和私下警告北京不要批准這些請求。中國一再否認莫斯科尋求幫助，北京駐美國大使周日表示，中國沒有向任何一方發送“武器和彈藥”。

俄羅斯入侵烏克蘭將是習近平和中國總理李克強與歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾舉行會談時的主要議程項目。

據消息人士說，雖然歐盟信息的內容將與拜登的類似，但大多數成員國希望馮德萊恩和米歇爾以一種不會被視為威脅的方式來表達，因為這些歐盟成員國不想疏遠北京。另一位歐洲外交官表示，歐盟希望保持自己與中國打交道的方式，而不是簡單地附和華盛頓的說法。

彭博社說，歐洲理事會主席米歇爾的發言人沒有立即回應置評請求。

迄今為止，中國一直試圖將其對烏克蘭的立場描繪成中立，即使中國高層官員捍衛了烏克蘭的主權和領土完整，也不願惹惱莫斯科。美國官員親自與習近平接觸也是因為，他們認為，烏克蘭戰爭局勢發展正接近中立理念不再站得住腳的地步。

該報道稱，最近，一些拜登政府官員對歐盟不願指責北京感到沮喪。 他們知道，歐洲經濟更加依賴出口，擔心像美國官員那樣公開批評中國可能帶來的後果。不過，拜登官員表示，最近與歐洲人分享的情報應該足以讓歐盟支持美國立場。拜登將於周一21日與歐洲領導人舉行電話會議。

美國國家安全委員會的一名發言人表示，美國希望歐盟在馮德萊恩和米歇爾4月1日與習近平會談時向美國傳達類似的信息，美國和歐盟將團結一致支持烏克蘭。

另一個起作用的因素是歐盟對中國的擔憂，這與俄羅斯長期以來的陰謀論相呼應，即美國利用烏克蘭的生物實驗室開發武器。聯合國表示，沒有證據支持這一說法，美國表示，俄羅斯可能正在推動這種說法，因為如果俄羅斯在烏克蘭使用化學或生物武器，俄羅斯可能會以此“假新聞”做擋箭牌轉移責任。

中國也越來越多地接受克里姆林宮反對北約的說法，習近平在 2 月 4 日與普京的聯合聲明中反對北約集團“進一步擴大”。由於北約的擴張，中國外交官經常將美國描述為這場危機的“罪魁禍首”，外交部副部長樂玉成周六在一次演講中指責北約也試圖在亞太地區“秀肌肉”。 在習近平與拜登通電話數小時後，樂玉成說：“人們可以很好地預料到這條道路上的後果。” “烏克蘭危機是一個嚴厲的警告。”

北京一直試圖阻止中國與美國的緊張關係蔓延到歐盟，部分原因是為了防止雙方進一步合作以對抗中國的全球影響力。

據其中一位知情人士說，歐盟大使上周被告知，中國目前並未規避歐盟的制裁，而且幾家中國公司因擔心可能違反制裁措施而暫停運營。然而，也有人擔心中國企業可能會躋進俄羅斯，踏入西方企業撤出俄羅斯留下的空白。

為了提供進一步的保證，美國官員已經告訴他們的歐洲同行，如果發生這種情況，他們會在採取任何行動之前與歐洲討論對中國的任何潛在後果。

彭博社稱，在下個月與習近平的會談之前，歐盟的立場成為焦點，這是與兩年前雙方上次舉行領導人峰會的重大轉變，後者促成了歐盟與中國在 2020 年 12 月達成的投資協議——令仍在等待上任的拜登團隊感到沮喪。

在北京對歐洲議會成員實施制裁以回應歐盟針對少數中國官員在新疆侵犯人權的措施後，該協議仍被凍結。此後，歐盟加大了針對中國補貼的行動力度，並就針對其成員國之一立陶宛的強制性做法向世界貿易組織提起訴訟。在維爾紐斯政府允許台灣以該國名義而不是首都台北開設代表處後，中國開始封鎖立陶宛產品。北京認為此舉是對其主權的挑戰。

據兩位知情人士透露，馮德萊恩和米歇爾預計將在與習近平交談時表達對立陶宛的支持，一些國家要求明確中國需要在投資協議生效之前取消制裁。其中一位知情人士表示，人權問題也將被提出，但歐盟也將尋求在氣候變化等問題上與北京合作。

彭博社說，歐洲文件顯示，中歐峰會不太可能發表聯合聲明，雙方更有可能在會後發表自己的文本。