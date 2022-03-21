英美九國「4.1」起可飛香港 檢疫期減至七天 全民禁足強檢暫緩

香港/防疫

在巨大壓力下，香港將逐步放寬防疫措施。對外方面，禁止英美加等九國禁飛香港的措施將提前於本月底結束，由下月1日起，所有人士符合檢疫規定均可入境香港，而入境後若檢測結果持續為陰性，監測期可縮短一半至一星期。對內，原擬舉行的全民強制檢測將會暫緩；而社交距離措施則會在4月下旬起的三個月分三階段放寬。不過，香港特首林鄭月娥今(21日)早公布有關新措施時，拒絕回應是否已放棄尋求與中國通關所需的「清零」政策，強調不需要作揣測性結論。

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香港武漢肺炎疫情近日可說是在高位橫行，昨(20日)午公布的單日新增個案有14149宗，較高峰期的單日逾五萬宗有所回落，但已令103.5萬人在今波疫情至今，累計有103萬5千多人確診，5683人死亡。行政長官林鄭月娥今(21日)早公布社交距離措施中期檢討報告時形容，香港疫症高峰已過，但疫情仍然嚴峻，故此大部分在上月22日公布的社交距離措施會持續至原訂的4月20日，但儼如禁飛的地區性鎔斷將會提前解禁，入境檢疫安排亦會理順。

根據決定，由4月1日起，香港將取消把國家分為A、B、C三區的防疫法例規定，即所有抵港人士只要符合資格均可來港，意味現時禁飛來港的英國、美國、澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓將獲解禁。

林鄭月娥解釋，地區性鎔斷機制已不合時宜，因為有關國家的疫情不比香港差，輸入個案很少，若港府繼續設置熔斷機制，將為滯留外國的港人帶來困擾和焦慮。另外，有關措施被指較本地確診人士或密切接觸者的隔離和檢疫要求更嚴苛，影響香港營商環境，尤其歐美地區正放寬相關安排，因此相關措施亦有需要檢視。翻查公開數據，離境人數自上月下旬起大幅增加，部分跨國企業已把高管人員撤離香港，甚至考慮把地區總部撤出香港，例如文華酒店的營運就已轉到新加坡，以致建制派亦發公開信，要求當局取消九國禁飛規定。

事實上，鄰近香港的泰國、新加坡、日本已經取消入境隔離要求，南韓今日起文寬，馬來西亞則會在4月1日起重新開放邊境，只余登機前及入境後接受檢測的要求。意味解禁後，香港的外防輸入條件仍較鄰近國家嚴。

取消把國家分三類後，完成接種疫苗的香港居民，在起飛前48小時核酸檢測呈陰性，並已預訂7天隔離酒店者均可登機來港；抵港後在機場的檢測呈陰性者，將獲發14天檢疫令，入住檢疫酒店後，需每天進行快速測試，並於第5天進行核酸檢測，若結果為陰性及在第6及7天的快速測試中呈陰性，即可提早完成檢疫，餘下的七天自我監測可在家中進行，但需在第12天到小區檢測中心再接受核酸檢測。林鄭月娥形容，這是「理順」措施，並補充，若抵港人士在上述過程中任何一環的檢測呈陽性，便須送往小區隔離酒店接受隔離。

中國專家指香港社區組織力弱不宜強檢

針對香港內部而言，港府決定暫緩全民強制檢測。林鄭月娥引述中港兩地專家意見指，強檢應於疫情初期或尾段時進行，現時香港疫情仍在高位，實不宜進行，而中國內地專家更指出一個香港不宜強檢的特性，就是「香港的社區組織能力較弱」，不像內地般可以做到「不漏一戶」，難以達到篩查目標。但她補充，這不是完全放棄全民強檢，港府會繼續分析分析，若時機合適或條件具備，會再考慮是否推行。

包括限聚令的現行社交距離措施，港府決定維持至4月20日，沒有提早放寬的空間，但若疫情沒有反彈並呈下降趨勢，港府會由下月21日起，按三個月分三期放寬。林鄭月娥指出，第一階段，康文署轄下處所將重新開放，限聚令人數上限放寬至四人，食肆恢復晚市堂食；第二階段的限聚令人數會放寬至八人，酒吧酒館可重開；到了第三階段，處所的限制將盡量放寬，回復只執行基本防疫要求。但她強調，在不同階段，市民均須配戴口罩、使用追蹤染疫的「安心出行」軟件和疫苗通行證。

另外，林鄭月娥表示，全港小學、國際學校及幼兒園最快在4月19日恢復面授課堂，中學須待4月22日開始的中學文憑試核心科目考試完成後才恢復，若疫情反彈，教育局會以延遲開考作為應變方案。

被問到分階段放寬社交距離措施是否向「與病毒共存」方向發展，林鄭月娥響應稱，不需要作揣測性結論，上述所有措施均是為企業及市民提供較清晰的方向及指引，而港府制定較精準的抗疫措施時，自會考慮社會經濟因素和諮詢業界意見。她補充，香港不單是接通國際的金融及航空樞紐，很多國際企業亦因為香港與內地有緊密連繫而選擇香港作為基地，港府除應對今次疫情外，亦要考慮日後若再出現公共衛生危機時，如何更精準地控制。

港府近日已不對是否繼續「動態清零」表態，林鄭月娥昨日被問到有關問題時表示，香港仍處於疫情嚴峻階段，「整體抗疫路向暫時未完全決定得到」，強調不想糾纏於如何去特別形容，因為每種說法都會引起不同揣測及演繹。