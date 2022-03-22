來看“星星”大師馬德升

法國/中國/馬德升

在馬德升的工作室里堆放着幾十幅畫，法新社說，這些畫是馬德升的 "孩子"。這些作品蘊說"女人"、"生命"、巨型卵石，又都是中國早期持不同政見的藝術家馬德勝充滿感情培育的 "生命之星"。從4月2日起，巴黎的A2Z畫廊將為馬德升舉辦展覽。

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據法新社今天報道稱，1979年，馬德升與艾未未等人一起成為 "星星畫派 "團體的創始人之一，星星畫派倡導個人實驗和言論自由，這也是中國第一次發生藝術追求運動的起源，當然星星畫派運動被當局嚴厲鎮壓。

近70歲的馬德升與他的同伴們仍然保持着友好的聯繫，但他現在是在法國首都巴黎第19區的一個工作室里培養他的 "生命之星"。馬德升告訴法新社說，馬德升在經歷1992年的一場車禍後就只能坐在輪椅上無法行動。

繪畫是馬德升的全部生活。創作給了馬德升需要的 "能量 "和 "呼吸"，他努力在一張大桌子和一個畫架之間不斷穿梭，周圍是他排滿的林海般多的畫作，留給他的活動空間很少。

這片創作林海多由抽象的形式組成，畫作中有黑色、白色和灰色的蜿蜒曲折，也有橢圓形的巨型石頭，它們韻味無窮堆積在一起，並在熒光的、幾乎窒息的畫布背景上顯繪出巨大的尺寸。

馬德升早年在一家工廠當工人時，從木刻創作開始。馬德升當時已因宣紙上的水墨畫創作而聞名。1986年，馬德升就逃到西方，途經瑞士和法國，然後去了美國。一場事故讓馬德升的生活和創作戛然而止。十年間，他消失了，並通過繪畫拯救恢復了自己。

法新社說，馬德升從2002年在巴黎重新開始畫畫。他通過使用丙烯顏料，使他的繪畫技術適應他的殘疾狀態，畫畫，是他 "無法停止 "的工作，馬德升的眾多作品已經被收錄進法國和國際上的許多博物館。

馬德升的朋友音譯為紫薇和Anthony Phuong告訴法新社，從4月2日起，將在巴黎的A2Z畫廊為馬德升舉辦展覽。他們強調，馬德升自小患有退化性疾病，這也是馬德升與疾病作鬥爭的持久戰。

據法新社說，1979年的照片顯示，馬德勝頭戴帽子，手向天空，在民主牆前發表關於藝術和自由的演講，或者馬德升在示威中拄着拐杖與同一藝術先鋒派的著名雕塑家王克平一起遊行。

馬德升沒有多談這些，也對讓他痛苦的疾病等事情保持沉默。他更喜歡談論 “生活”，每時每刻都應該享受的“生活” 和 "女人！"，他說這些時，他的眼睛裡充滿了調皮，這些神情都被他的銀色長發襯托着。

馬德升說：“如果世界上有一半的國家是由女性治理的話，就不會有戰爭，因為女性是孕育，是愛心。”

為了向馬蒂斯或 "大地之母 "致敬，馬德升畫的作品 "總是頭小身子大"。因為 "你必須回到身體中來，"他說，“如果腦袋太大，就會想得太多，就會發瘋。”

馬德升說，“以前在中國，我想到的是自由。” 馬德升說：“現在我想到大自然，想我們的地球母親是如何因為我們而生病，就像身體會因為多吃藥而生病。”

法新社說，馬德升受新冠病毒折磨，但已治癒安好。馬德升說他也不去想這些了。

關於烏克蘭，他認為世界和歐洲是 "扭曲的"。他責問，“否則如何解釋，儘管我們知識淵博，但我們仍然在戰爭中，在毀滅中？我完全不明白"。”

據法新社說，馬德升談到了 "道"，談到了 "滿 "和 "空"，談到了 "代表生活所有顏色的黑色"，談到了他發自內心的願望："在友誼、分享和愛的基礎上，每個人都輕輕地來場內心革命"。

該報道稱，馬德升對自由的堅定承諾使他能夠與香港合作，但他從未回到中國大陸，即使在21世紀初中國藝術市場的繁榮可以使他的名氣迅速上漲。