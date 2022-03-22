俄羅斯遭制裁：法新社說在華俄人商貿興旺發達

中國/俄羅斯

俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，遭到西方制裁。法新社說，凍結資產，禁止向俄羅斯出口，採取措施癱瘓銀行業，對俄羅斯公司關閉歐洲領空......，自從俄羅斯總統普京在2月底發起侵略攻擊以來，西方已經實施了數次制裁，以至於俄羅斯現在處於債務違約的邊緣。但中國沒有效仿，而是將自己標榜為中立大國。然而，中國可以成為受制裁影響的俄羅斯公司的一個出口，或者成為西方現在不願意提供的商品的供應來源。

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據法新社今天自北京報道稱，來自上海的俄羅斯人馬拉特，自從俄羅斯受到制裁後，就希望在中國尋找商業機會，他的公司的電話可是一直響個不停。這位42歲的俄羅斯企業家最近幾天一直在與一家公司聯繫，他自己的公司與歐洲和北美的通常供應商都斷了與他的聯繫。

馬拉特說，"他們告訴我：'做好準備'。" 電話那頭是一家位於白俄羅斯的電子生產商，而白俄羅斯也因在烏克蘭戰爭中與俄羅斯合作而成為制裁對象。

馬拉特說，"這讓我額外費事，但也帶來額外的利潤。"馬拉特說他希望保持匿名，因為在對俄羅斯友好的中國，這個話題相對敏感，中國拒絕將俄羅斯的行動稱為 "入侵"。

法新社說，中國是俄羅斯的最大貿易夥伴。根據中國海關的數據，去年的雙向貿易額為1470億美元（1330億歐元），這比2019年增長30%。

另一位化名為弗拉基米爾在北京的俄羅斯企業家說，"這場危機對於在中國的俄羅斯企業來說是一個機會。" 他說，“中國是開放的。中國人告訴我們：'如果你想買什麼，我們就有你需要的東西。”

然而，對於與俄羅斯市場有關的公司來說，過去幾周是困難的。從寵物配件生產商到殺蟲劑生產商的幾家公司都表示，盧布的波動使許多俄羅斯客戶不敢下訂單。

俄羅斯銀行被排除在Swift系統之外，也使得這些公司無法用美元進行支付。另一個問題是運往俄羅斯的貨物被推遲，部分原因是國際運輸公司拒絕接受運往受普京領導的國家的貨物。

據弗拉基米爾說，"我們正在等待局勢明朗。"弗拉基米爾說，“大家都認為（......），如果戰爭迅速結束，也許制裁就可以取消了。”

據法新社，近年來，中國和俄羅斯加強了外交和經濟夥伴關係，特別是為了對付美國而形成統一戰線。普京於2月初來到北京出席冬奧會開幕式，在這次訪問中，中俄兩國描述他們的友誼合作是 "無限的"，並達成了若干協議。

據馬拉特說，戰爭和制裁將對不同行業產生不同的影響，他認為化工等大工業行業可能比低成本消費品製造商的情況要好。

至於中國的商業領袖，許多人預計俄羅斯的購買力會急劇下降。

其他人認為，這種情況最終將有利於中國，因為受到制裁的俄羅斯迫切需要經濟夥伴。一名譯音名為遲大帥的人說，"對中國來說，俄羅斯成為西方制裁的對象，客觀上是一件好事，"遲大帥說，“從長遠來看，中國的收益大於損失。”

38歲的人遲大帥，在莫斯科為一個專門銷售中國產品的網上交易平台工作。他說，如果莫斯科出台合適的政策，許多中國公司都將願意在俄羅斯開店。