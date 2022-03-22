有感地震規模6.6 花東中高屏等地4級以上

花蓮縣近海地震

花蓮外海23日凌晨深夜連3震，最大規模6.6，經各地消防局查報，台東長濱鄉1人遭玻璃割傷送醫、台11線南竹湖段部分區域停電，花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮，目前封閉中。

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根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨1時41分起接連3起強震，發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣近海），最大震度台東縣6弱。

鄰近震央的台東長濱鄉，省道台11線南竹湖段停電，台11線田組到齒草埔路段很多落石，其中有大顆的落石，也有部落擋土牆倒塌，附近居民已報警，請求協助。

長濱老街上有阿嬤被震碎的玻璃紮傷，由119救護車送醫急診。

花蓮南區許多鄉鎮也傳出零星災情，水塔倒、機車傾倒等，有民眾在臉書貼文說，“全部落都震醒了”、“今晚不用睡了，一直晃，大家小心”。玉里鎮省道拓寬工程、玉興橋新建橋面震垮，玉興橋目前封閉須民眾改道。