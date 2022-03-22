東航客機空難 搜救仍在繼續

中國，空難

中國東方航空波音737-800型客機失事近24小時，救援人員繼續冒雨在失事山谷搜尋倖存者，這架載有132人的客機在一分鐘多的時間裡驟降6000多米後墜毀，災難原因仍然未知，機上人員生存的希望渺茫。

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法新社報道，周一晚上，東航發布聲明向遇難者表示哀悼，但沒有提有多少人。中國國家媒體播放的視頻顯示，飛機墜毀的地方在林區形成了一片空地，除了一塊帶有東航藍紅顏色的機翼外，四周幾乎找不到可識別的碎片。 一位連夜在現場救援的人員向法新社說，乘客的屍體和物品可能在飛機墜地的爆炸中 "完全燒毀"。她說，由於失事山地崎嶇，植被茂密，搜索工作十分困難。

警方已經封鎖了通往墜機地點的道路。附近一位姓歐的村民告訴法新社，飛機的爆炸聲像雷鳴一樣，之後的火災距離他家大約一公里遠，當時人們都停下工作紛紛去看發生了什麼。

根據飛行追蹤平台FlightRadar24的數據，這架MU5735航班從昆明飛往廣州，行程過半時在短短一分鐘內從8869米的巡航高度迅速下降6000多米，然後從雷達屏幕上消失，之後，在短暫上升後，又再次急速下降約1410米至距離地面983米。自2點22分以後就再沒有有關飛機的數據。

中國媒體發布的一段視頻顯示飛機幾乎成垂直向下俯衝，但法新社指無法核實其真實性。 法國航空安全調查和分析局前局長Jean-Paul Troadec說，這一飛行數據 "極其不尋常"。

報道指此次事故可能是中國民航自1994年以來最嚴重的一次空難，也是2010年造成40人遇難的黑龍江伊春空難以來的首次重大事故。

事故後，中國國家主席習近平要求全力組織搜救，儘快查明事故原因。其最高經濟顧問、副總理劉鶴已前往廣西指導救援和調查。

法新社援引中國媒體第一財經報道，東航已停飛全部波音737-800客機。

周二上海證券開盤時，東航股價下跌近9%。波音公司表示將配合中國當局的調查。周一華爾街股市收盤時波音公司的股票下跌了3.6%。