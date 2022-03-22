東航空難使得波音在中國再度陷入動蕩

東航MU5735空難

中國東方航空一架 737-800 NG 的新墜機事故導致 132 人死亡。機上人員實為132人，其中旅客123人、機組9人。 事故原因或需找到“黑匣子”後才能確定。

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整整三年後，在 737 Max 發生第二次致命墜機事故後，波音捲入了一場新的空難。周一，一架波音 737-800 NG 客機從中國西南部昆明起飛後抵達廣州，在三段時間墜落近 8000 米後，墜毀在廣西梧州市附近的山區林地。搭乘東航MU 5735航班的132人（含9名機組人員）全部遇難。根據當地居民和中央電視台公共電視台的圖像，這架飛機找不到倖存者。

空難在中國引起了極大的震動，在中國，空難事故相當罕見。習近平罕見地出現在電視上宣稱自己“震驚”。中國國家主席呼籲調查人員“儘快確定事故原因”。這場悲劇被證明是中國第二次最致命的空難。 1994年6月，一架中國西北一架圖波列夫Tu-154在西安地區上空飛行時解體。死亡人數160 人。事故歸咎於維修失誤。

就波音而言，它表示“正在努力收集更多信息”。對這家美國巨頭來說是一個新的打擊，股價21日在華爾街下跌了近 6%。 12月2日，波音終於從民航總局處獲得解除737 Max的飛行禁令，該禁令於2019年3月11日生效。中國是第一個停飛Max機隊的國家，也是最後一個允許恢復飛行的大國。但恢復商業服務尚未奏效。因此，波音感到擔憂。尤其是東航決定停飛其111架 737-800 NG 飛機。

此次墜機事故可能會對波音公司計畫在 2022 年第一季度恢復交付 737 Max 產生影響。然而，中國是一個關鍵市場，占其交付量的 25%。 Max 的速度從 2022 年初的每月 16 架增加到 31 架（根據發動機製造商賽峰集團的數據，到 2023 年底為每月 50 架），這也是基於交付和中國的訂單。在一些人看來，Max 可能是美中外交緊張局勢的“連帶受害者”。