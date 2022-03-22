美國對打壓人權的中國官員實施簽證限制 範圍明顯擴大

中國/人權/美國

美國擴大對中國官員作出簽證限制的範圍，國務卿布林肯宣布，美國會對參與打壓少數民族和宗教少數群體的中國官員實施簽證限制。上述宣布沒有點名那些官員和沙及人數，但對象針對的範圍，明顯比之前特朗普政府就新疆和香港人權問題限制中國官員簽證為廣。

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布林肯在美國時間周一(21日)發出的聲明指出，美國反對中國官員在海內外騷擾、脅迫、監控及綁架少數民族和宗教團體人士，包括針對逃亡海外人士及為弱勢人士發聲的美國公民。

他續稱，凡是串謀或須為打壓宗教人士、少數民族、異見人士、人權捍衛者、記者、工運人士、公民社會組織者及和平示威者的政策和行動負責的中國官員，均會面對簽證限制。

布林肯再次敦促北京停止跨國壓迫行徑，包括以美籍維吾爾人在華家人的出境自由為手段，令前者噤聲。其聲明重申，華府會支持毋懼報復也要發聲的人，再次呼籲中國結束在新疆西北部地區進行的種族滅絕和危害人類行為、停止西藏的打壓政策以及對香港基本自由的鎮壓，強調美國會與國際社會一起要求中國官員為其暴行和侵害人權的行為負責。

北京暫時未有回應，但中國外交部一直否認美國的指控，包括指新疆存在「種族滅絕」和「反人類罪行」，認為是美方造謠污衊，強調新疆教育營是用作預防極端主義。

美國的聲明沒有交代背景，但中美領導人上周曾透過視頻對話，期望紓緩因俄烏戰爭而激化的中美緊張關係，但根據雙方會後公布，兩國領導人似是自說自話和重申立場。美國總統拜登表達了對中國可能援助俄羅斯的關注，並警告中國國家主席習近平，任何軍援或幫助俄國繞過國際制裁，均會帶來後果。習近平則重申，須以協商方式解決烏克蘭衝突，並警告拜登，若台灣問題不能妥善處理，將會為中美關係帶來負面影響。

而在中美領導人對話前，美國司法部更起訴五名在美國騷擾中國異見人士的代理人或間諜，指中國當局長期利用有關人士抓中國異見人士的辮子，甚至恐嚇和侵擾他們的言論自由。