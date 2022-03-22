美國與菲律賓將舉行規模空前的聯合軍演

菲律賓/美國/聯合軍演

美國官員周二披露：菲律賓與美國將從下周開始在菲律賓群島舉行有史以來規模最大的聯合軍事演習。面對中國日益增長的自信，美菲兩國渴望通過軍演來展示雙方國防關係的實力。

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這次軍演為菲律賓和美國2022年度聯合軍演。演習將從3月28日開始至4月10日，為期12天。地點則選在菲律賓的呂宋島，雙方參加軍演的將有近九千名士兵。

實際上，菲律賓與美國通常每年都會組織聯合軍演，但前兩年受疫情影響，2020年度聯合軍演被迫取消，而2021年度的聯合軍演規模則大大縮減。今年度的軍演規模不僅大幅增加，且成為前所未有的空前規模。

根據美國使館在一份聲明中披露的信息，本次演習將包括海上安全、實彈訓練、反恐、人道主義援助和救災。美國海軍陸戰隊第三師司令傑伊-巴傑隆（Jay Bargeron）將軍指出：兩國士兵“將共同訓練，以擴展和推進雙方共同的戰術和技術，從而增強共同的反應和應對現實挑戰的能力。

法新社指出：美國與菲律賓這兩個長期盟友最近的演習主要聚焦南海地區可能發生的衝突。南海擁有豐富自然資源，中國聲稱對這片海域擁有主權，而包括菲律賓、馬來西亞、越南和文萊等在內的其他鄰國也聲稱對該海域擁有主權。2016年，海牙國際法庭作出裁決認為：中國在南海不享有“歷史性“權利。儘管如此，北京依舊在一些富有爭議的島礁上建造了人工島，並部署了軍事設施。

上周，菲律賓因一艘中國海軍艦艇未經許可進入菲律賓水域而召見了中國大使，此後，兩國緊張關係進一步升級。

另外，本次美菲聯合軍演是在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下展開。美國及其盟友對莫斯科實施嚴厲的經濟制裁，同時為基輔提供防禦性武器。周一，菲律賓總統杜特爾特對該國因與美國的安全聯盟關係而可能被“牽連“到衝突中表示擔憂。