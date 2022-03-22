蔡英文總統專機與東航空難同機型 台灣國防部稱無飛安疑慮

台灣/總統專機

中國東方航空一架波音737昨天在廣西失事墜毀，外界關切總統行政專機也同樣是波音737-800型機，是否有安全疑慮。台灣國防部副部長柏鴻輝今天表示，空軍在機隊維護上都按照既定計畫實施，飛航安全沒有疑慮。

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據中央社今天報道稱，中國東方航空公司一架波音737-800型客機昨天下午在廣西失事墜毀，機上人員132人生死不明。外界稱為“空軍一號”的空軍松指部專機隊總統行政專機，與東航失事客機都為波音737-800型機，安全問題引發關注。

台灣國防部今天回應此關切稱：無飛安疑慮。柏鴻輝上午赴立法院列席施政總質詢，他在會前接受訪問表示，波音系列飛機與全世界航空運輸息息相關，空軍在所有機隊維護上都依照既定維護計畫實施，飛安上沒有疑慮。據柏鴻輝指出，尤其發生這種重大意外，波音一定會發布技術指令給全球波音飛機操作者參考，空軍也會掌握相關訊息，確實維護飛行安全。

該報道稱，至於空軍新一代戰機的研發進度，據柏鴻輝指出，戰機研發從初級教練機、高級教練機都有一系列規畫，下一代戰機研發計畫早已進行，也有很多立法委員關切，但此議題還在研發階段，國防部不便對外公開。