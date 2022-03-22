路透社：假設中國新冠發病率與全球平均水平相似...

中國/新冠病毒

新冠病毒疫情因各種新變種毒株肆虐，遠遠沒有顯示結束的跡象，而且不少國家，疫情重新泛起的憂慮不散，每日新增感染數居高不下。中國官方專家警告，假設中國新冠發病率與全球平均水平相似，中國醫療體系必然面臨擊穿風險。此觀點顯示支持官方的嚴格清零政策。

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據路透社今天引述消息報道稱，中國國家衛健委全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員、北京大學公共衛生學院教授劉民的稱，在中國，不管“防”只管“治”帶來的醫療資源擠兌“是我們無法承受的”。

中央紀委監委周二官網刊發對他的專訪指出，中國14億人口基數太大，如果不嚴控，假設中國的發病率與全球平均水平相似，這意味着有數以千萬計的人將被感染，“醫療體系必然面臨擊穿危險”。中國各地醫療衛生條件差異不小，加上老年人口絕對數量巨大，防控專家對疫情擴散的風險始終保持高度警惕。

據中國國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年最新表示，近期疫情頻發不等於防疫策略無效，奧密克戎流行後全球多地以疫情水平短時間內出現指數級上升，但國內疫情上升水平緩慢，正因為採取了一系列有效干預措施。他在接受新華社採訪時稱，動態清零的精髓是快速和精準，常態化防控的各項措施要作為剛性要求，嚴格落實。

中國國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說，“我們目前還沒有能力做到一個病例都不發生，”梁萬年稱，必須下大決心、下大力氣儘快控制疫情，“使其不會造成持續性的社會傳播和大範圍的流行。”

路透社說，梁萬年表示，把奧密克戎導致的疫情認為是“大號流感”，目前為時過早。對於個體來說，得病後出現重症的概率可能下降，但奧密克戎傳播速度快，感染人群的絕對數大，作為整體的人群重症和死亡數量就會高，這仍是一個巨大危害。