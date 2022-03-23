東航客機黑盒子尋獲 連夜送譯碼

東航客機一黑盒子尋獲

東航一架客機21日在廣西墜毀，經過連日搜尋，22日已找到一部黑盒子及遇難者遺體碎片，黑盒子初步判定是駕駛艙語音記錄器，已連夜送往北京譯碼，將為判斷事故原因提供重要證據。

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此外，中國官方強調，失事前天氣適航，機組與空管保持正常通訊聯繫；飛行員健康良好，家庭和睦。

據中國媒體披露，23日16點30左右，搜救人員在事故主要撞擊點東南方發現一部黑盒子，記錄器外觀破損嚴重，但存儲單元外觀較為完好，初步判定是駕駛艙語音記錄器。該黑盒子已連夜送往北京的民航專業機構進行譯碼。

廣西消防救援總隊隊長鄭西22日晚表示，截至23日19點，搜救人員搜尋區域面積達4點6萬平方公尺，發現部分飛機殘骸和人體組織碎片，已移交調查組。

東航客機失事現場22日凌晨開始下雨，影響搜救速度，現場仍有燃油味。搜救人員陸續發現乘客皮夾、行動電源和機組人員證件等物品。接下來，調查組將以主要撞擊點為中心，擴大搜索半徑，拉網式搜尋另一飛行記錄器，為還原事故經過提供更加全面的證據。

東航波音客機墜毀以來，中國民間對失事原因，有不少揣測。中國民航事故調查中心主任毛延峰昨表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。根據機組與空管單位地空通話紀錄，該機自昆明起飛一直到突降高度前，機組與空管單位均保持正常的通信聯繫。

東航雲南董事長孫世英則表示，該航班3位飛行員（機長、副駕駛、觀察員）飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備。3人表現良好，而且家庭和睦。他還強調，失事飛機是2015年6月22日引進，一直嚴格按照維修標準進行定期維修。

據《濟南時報》報導，東航客機墜毀前，空管員和附近機組包括海航、南航、上航等多架飛機曾接力呼喚東航MU5735，希望他們能回復一句“請講”，但都沒有得到任何回復。

中國媒體22日披露衛星俯瞰圖顯示，墜機現場的山坳植被遭破壞，山坳北側焦黑，為山火燒過區域，其中土地裸露區域為事故核心區。