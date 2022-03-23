港人疫下焦慮比率達13年高峰 教宗為中港祈禱祝福

香港/抗疫

香港武漢肺炎疫情年初轉趨嚴峻，香港大學一項調查顯示，當時有近一成受訪者疑似抑鬱，接近2019年下半年反對修訂逃犯條例運動期間的水平，而疑似焦慮的受訪者比例約13%至14%，是這項調查自2009年開始以來的最高水平。在港人焦慮抑鬱嚴重之際，天主教教宗方濟各為正值疫情之苦的香港和中國內地民眾送上祈禱和祝福，籲請人民在困難時刻仍然充滿勇氣。

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香港第五波疫情始自去年底至本年1月初，1月底時單日新增個案達三位數，現時雖已由高位的每天五萬多宗回落至一萬多宗，但情況仍比1月底港大進行調查時嚴重，其間更已經歷近兩個月嚴苛的防疫措施。港大醫學院因應社會重大事件對市民精神和情緒影響的調查，訪問了全港1%的家庭，醫學院院長梁卓偉昨(22日)在記者會上表示，一成受訪者疑似抑鬱，是臨床上的抑鬱癥狀，並非單單不開心，加上自2009年調查開始以來的最高疑似焦慮水平，顯示港人精神健康情況不容忽視，希望港府制訂防疫政策時予以考慮。

翻查紀錄，港大在2019年6、7月間進行的同類調查顯示，港人出現疑似抑鬱症的比率為9.1%，較2014年佔領中環運動期間的5.3%高得多，而出現自殺念頭的比率亦由佔領運動時期的3.6%，上升至2019年6至7月期間的4.6%。

當港人受疫情及其對經濟民生影響困擾之際，身處梵蒂岡的教宗方濟各應在羅馬進行非正式訪問的香港教區主教周守仁邀請，分別為香港和中國的教眾拍攝短片，以意大利話送上祝福和祈禱。

根據香港天主教區上載網站的片段，教宗方濟各向港人送上祝願，祝福香港信眾成為優秀公民，在困難時刻仍然充滿勇氣。他又說，特別想念經受疫情之苦的人，並指這次疫情已在全世界和香港奪去許多人的生命，他會為港人祈禱。

在向中國教會致送的祝福片段中，教宗感謝大陸信眾為信仰所做的見證以及為這次疫情所做的工作和忍受的一切！他勉勵眾人稱，「有時候，主似乎隱沒不見了，但是祂常常和我們在一起！」呼籲大陸信眾要耐心盼望！