烏克蘭總統澤連斯基在日本國會發表在線講演

烏克蘭危機/日本

日本時間23日下午6點起，烏克蘭總統澤連斯基在線向日本國會發表演說，使用第一眾議院議員會館會議室的屏幕進行現場直播，也可以在眾議院主頁上觀看，演講進行了約15分鐘分鐘左右。

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澤連斯基在講演中，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略和對人民的虐殺，發射一千發以上的導彈等，使包括很多兒童在內的烏克蘭人失去了寶貴的生命，對去克蘭造成了巨大的破壞，俄軍攻佔切爾諾貝利核電站和歐洲最大的核電站紮波羅熱反應堆，澤連斯基認為這種攻擊對環境的影響將是長久的，目前俄羅斯正準備使用沙林等生化武器，這將帶來更大的悲劇。

澤連斯基感謝日本的支援，同時認為國際機構如聯合國沒有發揮出應有的作用，應該進行改革。

他在講演中號召世界各國人們團結起來保衛世界和平。

這是外國國家元首首次在線向日本國會發表講演。由於國會主會議廳沒有大屏幕，因此選擇了設備齊全的議員會館會議室作為會場。澤連斯基講烏克蘭語，同時烏克蘭駐日本大使館的一名職員進行同聲傳譯。

主會場的國際會議室（276個座位）設有兩院正副議長、各會派代表、首相、外相等的座位。還為其他國會議員提供自由席位。演講也在附近的多功能廳（353 個座位）播放，為更多的人觀看講演提供席位。

日本首相岸田文雄、眾院議長細田博之、參院議長山東昭子、外相林芳正等出席了講演會。

俄羅斯入侵後，烏克蘭總統澤連斯基成為世界上最炙手可熱的領導人，現在是擁有 90% 的支持率的“戰時領袖”。繼8日英國議會和16日美國議會之後，23日在日本國會發表在線演講。演講的目的是與日本取得一致的立場，日本在七國集團（G7）中是被俄羅斯剝奪北方領土的國家，也經歷過核事故。

16日有消息稱，遭到俄羅斯進攻的烏克蘭已向日本政府提出，希望總統澤連斯基在日本國會在線演講，在日本國會的歷史中，在線演講是史無前例的，岸田文雄首相17日上午在眾議院預算委員會表示，支持烏克蘭總統澤連斯基在日本國會發表在線講演。

澤連斯基在上任後不久即於2019年10月來日，參加了新天皇德仁“即位禮正殿之儀”。當時他說：“我很榮幸能夠參加這一儀式，這是一個很好的例子，說明一個國家既非常尊重傳統並能引進最新的高科技改善所有人的生活。”