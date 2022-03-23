疫情必成風土病 港專家促早以此訂政策 特首拒談「清零」等路線問題

香港/防疫

在中共總書記習近平上周重申堅守「動態清零」之後，香港大學醫學院院長梁卓偉促請香港儘快討論日後應是繼續採取「動態清零」政策抑或類似與病毒共存的「走向風土病」，他強調，前者是中轉站，後者是終極站，早些進入風土病階段或較安全。不過，行政長官林鄭月娥今(23日)早繼續拒絕表態，指現在不是兩條抗疫路線之爭的問題，而是須按疫情作出應變，強調抗疫精神是「不躺平、不心存僥倖」。

廣告 繼續瀏覽後續

自港府日前「暫緩」全民強制檢測並擬自4月起放寬入境檢疫規定後，部分建制派批評這是行「清零」之名，走「與病毒共存」之實，枉費北京支持，有躺平之嫌；加上中國衛生健康委員會抗疫專家梁萬年昨日在強持「清零」之餘，又指「不全民強檢不等於躺平」，並為抗疫「最終勝利」列出四個條件，分別是病毒變弱、疫苗有效、有特效藥及國際疫情減輕，籲各地綜合考慮下採取更適應的措施應對，令抗疫由路線之爭改為應對策略之辯，亦使香港出現不同聲音。香港大學醫學院院長梁卓偉便公開表示，疫情轉為風土病幾乎是專家共識，故此香港應以「走向風土病」為策略，即與病毒共存。

香港現時累計已有106萬人染疫，但港大醫學院根據數學模型推算，若4月下旬開始逐步放寬社交距離措施，加上市民抗疫疲勞、增加出行等，感染人數料會在4月底至5月初回升，並出現「第六波疫情」，在口服藥覆蓋率達八成的情況下，至6月底時，染疫人數會增加二百多萬至668萬，佔全港人口89%，而死亡人數則會接近一萬人。

港大醫學院長梁卓偉昨在記者會上指出，在放寬社交距離措施之前，社會應儘快反思日後是否繼續採取「清零」政策，抑或改為「走向風土病」。他強調，兩種選項其實只是時間問題，重申選擇「動態清零」是一個「中轉站」，而選擇邁向風土病則是「終極站」。而以數據和科學角度來說，只要開放，社會最終要預備面對第六波疫情的來臨，更有可能是傳播力更強的新變種病毒，故此，選第二選項較為安全，並能把負面影響減到最低。他續稱，採用此策略，便須以「減重症、減死亡、減醫療負荷」為目標，並需考慮一些未知數，包括新變種病毒的致命率等。

相反，若香港選擇繼續採取「清零」政策，便必須緊守比1月初時更嚴謹的入境檢疫措施，以達到「滴水不漏」；並在確診數字回落至三位數時，進行全民核酸檢測配合。但他認為，很難長期保持零個案，亦難以在全港六成人已感染並康復的情況下，找出仍有傳播力的少量隱性患者。

特首林鄭月娥今早在例行記者會上被問及如何就「清零」或「走向風土病」作出取捨時表示，現在不是兩條抗疫工作路線之爭的問題，更不是要放棄跟中國內地或國際市關之選，因為香港是貫通中國和海外的橋樑，須爭取與內地和國際通關，以保障本地的經濟和民生。

她強調，中港的抗疫目標一致，就是要盡量保障市民的生命和健康；抗疫精神是努力不懈，既不躺平，亦不會心存僥倖，不會想着「搏懵」，但抗疫手法將會隨疫情而變，不斷優化，把有限資源用在刀刃上。