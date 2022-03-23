美國警告中國不要協助俄羅斯

不要協助俄羅斯！

美國總統拜登近日和習近平通話，警告中共不要支持俄羅斯。美國國家安全委員會的一名發言人近日表示，美國希望歐盟領導人在與習近平會談時，跟美國傳達一致的信息，就是：美歐將團結一致支持烏克蘭。

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據彭博社3月22日報導，歐盟和美國在4月1日舉行的中歐虛擬峰會之前，一直在密切協調，並在未來幾天也會持續這樣做。如何和北京溝通，將成這次峰會拜登與歐盟領導人討論的話題之一，拜登將尋求與歐盟達成一致立場。

外界分析，在此次中歐峰會上，歐盟很可能將會加強美國對中共的警告。

彭博社看到的一份文件顯示，上周幾個歐盟主要國家的大使舉行會議，敦促歐盟強調俄烏戰爭、北京的態度可能會影響到歐中關係、以及北京作為全球大國的影響力。歐盟希望北京採取負責任的立場。

而迄今為止，中共一直試圖將自己對烏克蘭的立場描繪成“中立”。據悉，這次中歐峰會上，俄羅斯入侵烏克蘭將是習近平和中國總理李克強與歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾舉行會談時的主要議程。

據分析，北京一直試圖阻止中美之間的緊張關係蔓延到歐盟，部分原因是擔心美國與歐盟進一步合作來對抗中共的全球影響力。但是，中共卻在越來越多地在附和克里姆林宮反對北約的說法。習近平在2月4日與普京的聯合聲明中就明確表示：反對北約“進一步擴大”。

一位知情人士說，歐盟大使上周被告知，中共目前並未規避歐盟的制裁。然而，也有人擔心中國企業可能會乘機躋進俄羅斯，踏入西方企業撤出俄羅斯留下的空白。

話音剛落，法新社3月22日就報導說，在全球跨國企業紛紛撤出俄羅斯之際，中共駐俄大使張漢暉3月20日向當地中企表示，在俄中企要“不失時機地抓住當前危機中的重大機遇”，“調整業務結構，填補俄國市場空白，搭建新的平台”。

對此，美國官員告訴他們的歐洲同行，為了提供進一步的保證，如果發生中企擠進俄羅斯這種情況，他們會在採取任何行動之前，與歐盟討論中共將面臨的任何潛在後果。

另據兩位知情人士透露，馮德萊恩和米歇爾還計畫將在與習近平交談時，表達對立陶宛的支持。一些歐盟國家已明確要求，中國需要在與歐盟的投資協議生效之前，取消對立陶宛的制裁。

彭博社說，歐洲文件顯示，中歐峰會不太可能發表聯合聲明，雙方更有可能在會後發表自己的文本。