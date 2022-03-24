東航空難搜救 利用無人機、熱成像儀全力搜救找尋第二個黑匣子

中國，空難

在東航班機失事四天之後，中國繼續現場搜救，當局調動無人機、救援人員及和熱成像儀等設備在波音737-800失事班機墜毀的廣西梧州山區加緊搜尋可能的倖存者和第二個黑匣子，23日搜索人員已找到飛機兩部黑匣子的一部及遇難者的部分遺體碎片。

廣告 繼續瀏覽後續

事故發生四天之後，當局尚沒有提及任何可能導致事故的原因，由於飛機猛烈墜地後發生巨大的爆炸和山火，機上132人可能生還的希望渺茫。

據法新社發自廣西梧州的報道，記者周四看到一位淚流滿面機上人員親屬在兩名男子的攙扶下前往墜機地點。當局說，已有200多名親屬來到了事故現場。

周四，參與搜救的部隊士兵、醫生、民航官員及志願者繼續冒雨在泥濘陡峭的山地展開搜救。目前為止只發現了部分遇難者的遺體碎片，但救援人員仍然不排除找到倖存者的可能。

該地區消防官員黃尚武（音）向記者說， "我們的主要目標是搜尋受害者並拯救生命，" "為此我們正在使用熱像儀和生命探測儀進行地面搜索（......），同時輔助以人工和無人機進行空中搜索。"

中國央視播放的圖片顯示救援人員正試圖小心地擡起似乎是飛機破損機翼地碎片。報道說，墜機地巨大衝擊力導致飛機部件和乘客物品散落的區域非常大。中國民航局航空安全司司長朱濤向記者說："大部分飛機碎片集中在主要撞擊點周圍半徑約30米的範圍內，深度約20米。”

中國東方航空公司周四證實，公司已預防性地暫停了其223架波音737-800飛機地飛行，以展開全面檢查。

23日找的是記錄飛機駕駛艙對話的黑匣子，其外觀破損嚴重，但存儲單元外觀較為完好，該黑匣子已被連夜送往北京的民航專業機構進行譯碼。目前搜尋的重點是記錄速度、高度和方向等飛行數據的第二個黑匣子。有了這些信息之後，調查人員應該能夠確定飛機墜毀的原因。

儘管專家表示中國的航空安全記錄非常好，但此次事故後中國民航局已下令對航空部門進行為期兩周的全面檢查。官方表示飛機失事前天氣適航，機組與空管保持正常通訊聯繫，失事飛機地飛行員健康良好，家庭和睦。