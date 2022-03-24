美國撤352項中國產品懲罰性關稅 數量少了三分一

中美關係

美國決定，恢復豁免352項中國輸美產品的關稅，較原擬考慮的產品項目少36%，而有效期會追溯至去年10月12日，並在本年全年生效。

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美國前總統特朗普根據貿易法301條款，於2018年向價值3700億美元的中國進口商品徵收懲罰性關稅，其後有2200項產品獲得豁免，以緩解部分行業因對中國商品加征關稅所受打擊，當中549項產品的關稅豁免獲延長一年，但所有豁免已於2020年底到期，拜登政府因應商界壓力，在去年10月承諾重新考慮是否重新豁免上述549項產品。

根據美國貿易代表處周三(23日)的公告及附件，重新獲得豁免關稅的352項中國產品，包括泵、壓縮機、凈化器及電動機等工業零部件、某些汽車零部件和化學品、背包、單車、吸塵機和其他消費品。附件解釋，豁免關稅的決定已考慮早前的公開諮詢意見，包括有關產品能否在中國以外的地方獲得、美國本土能否生產，以及有關供應鏈轉變對全球採購的影響等因素。

根據法新社介紹，拜登政府一直面對企業和民主、共和兩黨議員要求緩減關稅負擔的壓力；批評者說，美國正面對創紀錄的通貨膨脹，關稅負擔不僅讓供應問題惡化，還會推升物價。