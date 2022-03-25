投入烏克蘭的俄羅斯將軍超過四分之一已經喪命？

俄羅斯侵烏戰爭

俄羅斯南部戰區第49軍司令雅科夫·列贊采夫中將（Iakov Rezantsev），烏克蘭總統府3月25日發布視頻，稱其在赫爾松南部的喬爾諾巴耶夫卡機場被擊斃。

俄羅斯將軍在烏克蘭戰場死亡的比率是驚人的 ! “槍打出頭鳥”，也許。難道俄羅斯軍隊的將軍們勇敢到如此地步？總是身先士卒？

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有一點是確鑿無疑的，自從俄羅斯2月24日發動那個所謂的“特別行動”以來，他們在烏克蘭損失慘重。考慮到信息戰的因素，媒體對相關方公布的統計數字小心對待。烏克蘭方面公布的俄軍官兵被打死的數字16000人，克里姆林宮幾乎秘而不宣，3月2號公布過一次，498人陣亡。3月25日，俄羅斯國防部公布的新的陣亡數字是1351人。軍事專家、軍史專家一般認為真相應在兩者之間。親克里姆林宮小報『共青團真理報』21日報道稱，根據俄羅斯國防部統計，已有9861名俄羅斯士兵死在俄羅斯，16153人受傷。北約3月23日的評估是，俄軍死亡人數7000至15000，須知，俄軍在阿富汗戰爭十年間死亡軍人也不過是15000。

讓俄羅斯軍隊吃驚的並不是人死了多少，克里姆林宮不在乎死了多少軍人，而是將軍們的死亡比率! 開戰不足一月，烏克蘭以及西方媒體，紛紛傳達着一個數字，自從俄羅斯侵烏以來，已經有六位俄羅斯將軍，一位黑海艦隊副司令被擊斃。

克里姆林宮方面證實的只有其中兩名。如果這一數字無誤，意味着俄羅斯投入烏克蘭戰場的將軍們已經少了四分之一多，各種不同的分析估計，俄羅斯投入烏克蘭的將軍共有二十名左右。為什麼將軍們的死亡比率這麼高？至少可以排除一種可能性，如此高級別指揮官，親自上前線，處於敵方火力下的可能性不太高，俄羅斯將軍們難道打破慣例，到前線查處為何進軍遠遠低於預期時不小心中彈？或者烏克蘭軍隊專門瞄準俄羅斯高階軍官打？一位屬於澤連斯基總統小圈子的人士告訴華爾街日報，烏克蘭有一個專門搜集俄羅斯高級軍官信息的軍事情報機構。

其實，北約與烏克蘭“情報共享”作用巨大，大約10架北約供偵察、監視和搜集情報的飛機以及軍事衛星全天候掃描烏克蘭的地形，基輔從五角大樓的情報中實時受益。北約偵察機接獲信息迅速破譯，衛星定位，然後將數據傳輸至烏克蘭地面部隊。五角大樓還將美國的網絡指揮部交由其支配。既是網絡指揮官又是國家安全局老闆的保羅-中曾根將軍評論道："在我35年的職業生涯中，我從未見過這樣的行動情報共享"。

另外一個意想不到的原因是俄軍通訊落後，退役美國將軍馬克-赫特林3月8日告訴CNN，指出俄羅斯軍隊正在 "反覆犯錯"，並 "通過未加密的方式通訊溝通"。

下面是俄羅斯七位被擊斃的俄羅斯高級將領的大致信息：

安德烈-蘇霍維茨基少將(Andreï Soukhovetsky)

第7空降師指揮官和第41聯合軍副指揮官蘇霍維茨基少將在俄羅斯侵烏開始不久陣亡。據報道死亡時間應是2月28日至3月3日之間。他的死因根據不同的消息來源而有所不同。據《獨立報》報道，這位將軍是在圍攻烏克蘭港口城市馬里烏波爾期間被一名狙擊手射殺。然而，第41軍自戰爭開始以來一直在遠離馬里烏波爾地區的烏克蘭北部活動。蘇霍維茨基很可能是在指揮攻奪霍斯托梅爾(Hostomel)機場時被殺。

俄羅斯證實了他的死亡，最早由老戰士團體披露，其後『真理報』網站引用了蘇霍維茨基少將戰友們在網絡傳播的信息予以報道。普京本人亦在一次講話中證實了少將之死。

蘇霍維茨基少將因其在俄羅斯並吞烏克蘭克里米亞事件中起到的重要作用而獲得勳章，他還參與了2008年俄羅斯格魯吉亞戰爭，以及俄羅斯援助敘利亞阿薩德統治集團的戰爭。

維塔利-格拉西莫夫少將(Vitaly Gerasimov)

維塔利-格拉西莫夫少將是第二次車臣戰爭、敘利亞戰役和吞併克里米亞的所謂“常勝將軍”，曾任第41聯合軍參謀長。據烏克蘭情報部門稱，他於3月7日在烏克蘭東部城市哈爾科夫城外與其他高級官員一起被擊斃。他的死亡情況不明，俄羅斯沒有公布任何關於他的死亡信息。

然而，一家嚴肅的調查網站Bellingcat根據俄羅斯消息來源證實了格拉西莫夫的死亡。該網站記者還獲得了截獲的兩名俄羅斯聯邦安全局官員關於將軍之死的對話，他們在通話中抱怨俄軍通信手段落後。如果最終得到證實，這將是第41軍第二個被槍殺的高級軍官。

安德烈-科列斯尼科夫少將(Andrei Kolesnikov)

第29聯合軍的指揮官安德烈-科列斯尼科夫少將據報於3月11日在戰鬥中被殺，死亡情況不明，地點不詳。北約官員和烏克蘭內政部顧問安東-傑拉先科(Anton Gerashchenko)在Telegram頻道上證實了他的死亡。克里姆林宮對他的死亡沒有發表評論。

奧列格-尤里耶維奇-米迪亞夫少將(Oleg Mityaev)

奧列格-米迪亞夫少將是俄羅斯2016年成立的第150摩托化步兵師指揮官。據報道，他於3月15日左右參與圍攻馬里烏波爾時被槍殺。在Telegram上，安東-傑拉先科發布了一張他所說的米迪亞夫少將屍體的照片。據指米迪亞夫少將的部隊專門為參加割據烏克蘭頓巴斯的戰鬥而成立。被克里姆林宮指稱為 "新納粹 "的亞速營(Azov)聲稱對少將的死亡負責，但也沒有得到克里姆林宮的證實。

安德烈-莫迪切夫中將(Andreï Mordvichev)

俄羅斯第八集團軍司令安德烈-莫迪切夫中將被認為是迄今為止在烏克蘭被殺的最高級別軍官（兩星級將軍）。據烏克蘭稱，他是在俄羅斯佔領的赫爾松附近的切爾諾貝夫卡地區被擊斃的。澤倫斯基總統的顧問阿列克謝-阿列斯托維奇(Aleksey Arestovich)說，他在烏克蘭軍隊對入侵者控制的切爾諾巴耶夫卡機場發動的襲擊中喪生。同樣，克里姆林宮也沒有證實這一死亡。

安德烈-帕利 黑海艦隊副司令(Andreï Paliï)

俄羅斯官員3月20日表示，俄羅斯黑海艦隊副司令、一級艦長安德烈-帕利耶在俄烏軍隊在馬里烏波爾附近的戰鬥中喪生。"塞瓦斯托波爾省(指俄羅斯吞併的烏克蘭克里米亞長米)省長哈伊爾-拉茲沃亞耶夫在電報上寫道："安德烈-尼古拉耶維奇-帕利耶夫在從烏克蘭納粹手中解放馬里烏波爾的戰鬥中陣亡“。

這位“省長”稱，安德烈-帕利伊是一名 "來自軍事王國的真正軍官"，他在 "俄羅斯艦隊享有崇高威信"，3月19日在馬里烏波爾郊區的戰鬥中死亡，馬里烏波爾是烏克蘭東南部的一個戰略港口城市，被俄羅斯軍隊圍困了數周。

據俄羅斯媒體報道，安德烈-帕利伊在2020年是俄羅斯駐敘利亞部隊的副指揮官，自2015年9月以來，俄羅斯一直在敘利亞進行軍事干預，支持巴沙爾-阿薩德政權的部隊。

雅科夫·列贊采夫中將（Yakov Rezantsev）

根據法新社報道，列贊采夫中將是俄羅斯南部戰區第49軍司令，烏克蘭總統澤連斯基高級顧問阿雷斯托維奇3月25日在視頻信息中說："我們的部隊（......）在轟炸赫爾松地區南部的喬爾諾巴耶夫卡機場時殺死了俄羅斯南部地區第49軍的指揮官雅科夫-雷贊采夫將軍。”這將是繼安德烈-莫迪切夫中將之後，烏克蘭擊斃的第二位俄軍中將。

根據基輔，列贊采夫中將是自俄軍2月24日發動戰爭以來被擊斃的第六位俄羅斯將軍，克里姆林宮沒有證實這一死亡。