拜登訪問波蘭 讚揚烏克蘭人民的英勇抵抗"令人想到天安門廣場"

拜登/波蘭/烏克蘭危機

對波蘭展開正式訪問的美國總統拜登，周五抵達距烏克蘭邊境不遠的熱舒夫市實地了解現況。拜登讚揚烏克蘭人英勇抵抗俄羅斯入侵的勇氣"令人想到1989年的天安門廣場"。拜登並再次將普京稱為“戰犯”。

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法新社報道，在結束周四比利時布魯塞爾與盟友國的3場峰會後，拜登周五搭乘空軍一號轉赴波蘭靠近烏克蘭邊境的城鎮熱舒夫（Rzeszow）。這裡距離烏克蘭僅80公里。

拜登首先前往美軍基地，與派駐當地的美軍第82空降師官兵會晤，共享比薩。拜登隨後與波蘭總統杜達一同聽取人道救援情況簡報。

拜登在熱舒夫發表講話說：“當你看到一個三十多歲的女子站在一輛坦克前，手持步槍，(這情景）令人想到發生在天安門廣場的事情，那就是天安門廣場。”拜登以此稱讚烏克蘭人民的“勇氣”和“韌性”。

拜登並再次將普京稱為“戰犯”。

拜登在與波蘭總統杜達就人道救援舉行的會議上發表講話說：“我們要做的最重要的事情，就是以我們的決心和努力保持民主國家團結一致，以減少那個我認為是"戰犯"的人所造成的破壞"。

據美國國務卿布林肯說，美國政府已於3月23日正式“確定俄羅斯軍事人員在烏克蘭犯下了戰爭罪行”。

此前，拜登在抵達熱舒夫後，視察了駐紮在當地的美國第82空降師。

美國第82空降師是去年夏天最後一個離開阿富汗的部隊，之後部署在北約"東翼"，以在俄羅斯入侵烏克蘭時加強美國的軍事存在。

曾經走訪過全球各地難民營的拜登並肯定人道援助的重要。他說："這(景象）令人心碎，看到那些嬰兒、孩子，看到那些母親，你不必聽懂他們的語言，你可以從他們的眼中看到痛苦。對父母來說，沒有什麼比看到孩子受苦更難過的，他們的孩子正在受苦。"

拜登對現場協助人道救援的團隊表示，目前已有1000萬人流離失所，380萬人逃往他國，還有成千上萬的人遭到俄羅斯軍隊圍困。應持續擴大協助，與烏克蘭政府密切協調。

為了幫助烏克蘭，拜登此前宣布再提供10億美元的人道援助，並將接收1萬名烏克蘭難民。

拜登隨後飛往華沙。周六，他將與波蘭領導人舉行會談，並參觀烏克蘭難民接待中心。數以百萬計的烏克蘭難民正湧入波蘭。拜登將在周六發表重要演講。