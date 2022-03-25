擔心西方制裁牽連 中國中石化傳停止與俄羅斯談投資

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路透社消息，中國政府敦促企業在投資俄羅斯一事上保持謹慎後，中國國營的中石化公司（Sinopec）暫停與俄羅斯商談重大的石油化工投資與天然氣銷售計畫。

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路透社援引消息人士稱，作為亞洲最大煉油業者的中石化中止價值可能達5億美元的天然氣化工廠投資案，以及在中國銷售俄羅斯天然氣的計畫，凸顯即使是對俄羅斯最重要的外交夥伴中國而言，事先沒料到西方主導沉重製裁已形成嚴重風險。

俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭，西方國家對俄國祭出諸多制裁措施，北京當局曾屢次表達反對制裁，堅稱將與俄羅斯保持正常經貿往來，並拒絕譴責俄羅斯在烏克蘭的行動，也不願稱之為"入侵"。

但在檯面下，北京當局對涉及違反制裁的中國企業持謹慎態度，並提醒中企謹慎處理在俄羅斯的投資。

熟悉內情的消息人士對路透社表示，自從俄羅斯一個月前入侵烏克蘭以來，中國3大能源巨擘－中石化、中石油（CNPC）和中海油都開始評估制裁對它們在俄羅斯價值達數十億美元投資的影響。

一名國營石油企業管理階層說："在這場危機中，企業將嚴格遵循北京的外交政策立場。企業沒有任何接受新投資計畫的空間。"

2名了解會議狀況的人士透露，中國外交部本月召見3大能源企業官員，檢視他們與俄羅斯合作夥伴和當地企業的商業合作關係。其中一人表示，外交部敦促他們不要過於貿然收購俄羅斯資產。

消息人士指出，這些企業都成立了俄羅斯相關議題的專責小組，並正在制定業務中斷及面臨二級制裁的應變計畫。

由於事涉敏感，消息人士要求不具名。中石化及其他公司都拒絕置評。中國外交部則不回應置評要求。

美國總統拜登此前表示，中國知道自身的經濟未來與西方緊密連結。先前拜登對中國國家主席習近平發出警告，表示北京會後悔在俄羅斯入侵烏克蘭議題上，與俄羅斯站在同一陣線。

一名消息人士稱，中石化已經中止跟俄國討論投資價值上看5億美元，在俄羅斯建造新天然氣化工廠的計畫。

這項投資計畫原本要與俄羅斯最大石化公司西布爾（Sibur）攜手，中石化佔40%、西布爾佔60%，訂於2024年投入生產，類似於中俄在西伯利亞東部合資的"阿穆爾天然氣化工綜合工廠項目"（Amur Gas Chemical Complex）。

消息人士說："這兩個企業想要複製阿穆爾項目，打造另一座工廠，且已經進入選址階段。"

消息人士稱，但中石化得知，持有西布爾少數股份且是董事會成員之一的季姆琴科（Gennady Timchenko）受到西方制裁後，就因此打了退堂鼓。