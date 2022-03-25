馬克龍：法、土、希將展開人道行動"撤出馬里烏波爾市民"

法國/歐盟/美國/烏克蘭危機

法國總統馬克龍周五宣布，法國、土耳其和希臘將開展“人道主義行動”，“在未來幾天內”從烏克蘭南部被圍困的馬里烏波爾市撤離烏克蘭市民。馬克龍並宣布，歐盟委員會已收到歐盟成員國的授權，要求集體購買天然氣，這將是“降低這種能源價格的最佳辦法”。

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法新社報道，馬克龍在布魯塞爾舉行的歐洲峰會後宣布，“法國將與土耳其和希臘一道發起人道主義行動，以疏散所有希望離開馬里烏波爾的人”。馬克龍並表示，他將就此行動“在48到72小時”內與俄羅斯總統普京通話商議。

聯合國世界糧食計畫署發言人湯姆森·菲里（Tomson Phiri）周五在日內瓦接受記者採訪時表示，為被困在烏克蘭境內的數千萬人提供食物的現有系統正在奔潰，“卡車和火車被毀，機場被炸，橋樑倒塌，超市被清空，倉庫被掏空”。

糧食署警告，南部城市馬里烏波爾一直遭受俄羅斯的炮擊，該市的局勢比以往任何時候都更加令人絕望。

菲里說：“被圍困的馬里烏波爾正在耗盡最後的食物和水儲備。自2月24日被圍困以來，沒有任何人道主義援助被允許進入該市。到達馬里烏波爾的唯一途徑是通過人道主義車隊，但到目前為止，這些車隊還沒有獲得通行。”

另外，馬克龍在布魯塞爾還宣布，歐盟委員會已收到歐盟成員國的授權，要求集體購買天然氣，這將是“降低這種能源價格的最佳辦法”。

馬克龍表示，“集體購買天然氣，並共同簽署長期合同，這是降低天然氣價格的最佳方法，因此我們授權歐盟委員會採取這樣的做法”。馬克龍說，由於烏克蘭戰爭推高了能源價格，歐盟可以採取集體購買新冠疫苗的模式解決能源問題。

另據路透社報導，歐盟和美國周五宣布，成立旨在"減少對俄羅斯石油和天然氣依賴"的聯合工作小組，而該小組由白宮和歐盟委員會的代表主持，旨在尋找液化天然氣的替代供應，並減少對天然氣的總體需求。

俄羅斯克里姆林宮周三宣布，包括歐盟成員國在內的"不友好國家"必須開始用盧布購買俄羅斯的石油和天然氣，這一改變可能會中斷俄羅斯對歐洲天然氣的供應。部份歐盟領導人表示，此要求與供應合同相抵觸。斯洛文尼亞總理楊薩（Janez Jansa）就說 :"沒有人會用盧布付款。"

法國總統馬克龍周五也表示，用盧布付款購買俄羅斯石油天然氣是"不可能的"，也是"不符合協議的"。

美國總統拜登和歐盟委員會主席馮德萊恩在宣布成立聯合工作組後，發聲明表示，美國將與其他國家合作，努力在2023年向歐洲供應至少150億立方米的液化天然氣。此外，該小組還將致力於通過減少甲烷排放和使用清潔能源來減少溫室氣體排放。