俄羅斯戰艦被擊沉網民各有心情

俄羅斯侵烏戰爭

俄羅斯大型登陸艦俄軍奧斯克號3月24日在烏克蘭南部城市別爾江斯克港被烏軍摧毀的場面。

俄羅斯侵烏戰爭剛開始，微博連轉俄羅斯散播的所謂俄軍一舉拿下基輔、活捉澤連斯基總統的自慰消息，有利於烏克蘭的，全刪，隨着俄軍陷入僵局，一些負面的消息也開始在中國網絡流露出來。

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3月24日曝出俄羅斯大型登陸艦俄軍奧斯克號在黑海被烏克蘭導彈擊沉的消息，中國網民很震動，鳳凰網刊載的“烏媒：烏軍在別爾江斯克港摧毀一艘俄軍大型登陸艦”一文下面，第一時間跟了幾千條評論，有人開心，有人憤怒，五味雜陳 ，總之，意難平。

一段時間，人常怪中國網民萬眾一心，支持當局挺俄，詛咒滅掉烏克蘭，看下面的評論，知道若不是網管把不支持官方立場的刪個一乾二淨，一有機會，便有漏網之魚，且中國人口之眾，漏網之魚加在一起，蔚為大觀。此處舉幾條看看一眾對俄羅斯大艦被擊沉的心情。

對俄羅斯的戰力似有了真實的感覺：

打了一個月了，烏克蘭還可以發射導彈，大毛真的無語了，暴露了戰鬥力真不怎麼地呀！(廣西蕎麥饃)

跟着的一位提醒：有黴國提供情報，還是不妙的。

西方提供各種戰場信息，俄羅斯還這樣子玩，肯定會損失巨大。據其他報道烏方一個反擊就前進幾公里，再大意俄方可能會失敗(遙望遠方)。

有指出該戰艦被擊沉意義所在的：好啊，這個地方離馬里烏波爾很近，可以幫馬里烏波爾烏軍解圍… (武漢網友Rita)

對目前缺乏補給的俄軍來說，這真的是重大打擊了。(廣東惠州網友明Minh)

反侵略的大有人在：

這位山東德州網友跟着前面的鐵開門見山：俄羅斯是侵略者，不要拐彎抹角，大聲說出來。

幹得漂亮，侵略者應有的下場， 俄狗極其害怕亞速之子的。(火星人朱大哥)

烏克蘭要趕走侵略者，必須聯合一切可以聯合的正義力量。烏克蘭挺住，痛打鵝毛狗。支持鵝毛的都是不正常的人

有恨鐵不成鋼，氣得罵普京不爭氣的：

事實證明：對敵人的手軟，就是對自己的殘忍！ 希望這是烏克蘭最後的瘋狂。(廣東一網友)

俄羅斯普京就是苯彈，讓我去指揮吧。先把基輔政府大樓炸攤，後把通訊網絡炸毀！再把運輸線炸斷！最後把兵營軍營炸塌！！！(北京網友pfee37S)

就是這樣的話俄羅斯只能在烏克蘭西部使用核武器了，震撼美國西方國家。美國西方國家敢動就核武器轟炸。(河南鄭州網友)

上海網友軒翁冷冷地懟了一句：全世界只有俄羅斯有核武器嗎？

怎麼感覺你對烏克蘭充滿了仇恨。

普京是你爹啊，(外星人)

重現蘇修風采(浙江台州網友)。

這位大約是暗指蘇聯在阿富汗戰場倉促敗退的故事，那時候，中國把蘇聯叫蘇修。

俄羅斯與中國與台灣

一位廣東網友稱：這樣下去，俄國可以撤軍，賠款，割地，銷毀核武器，不得擁有進攻武器，承認烏克蘭加入北約。這樣俄國可以贏的國際社會的認可，重新加入國際大家庭。

但另一位質問：你是不是中國人？按你邏輯思維，下個遭圍毆的是中國了？？

俄羅斯這仗打的真憋屈，給我軍日後打台灣汲取了寶貴經驗(一凡) 。

准趙立堅式的

也有完全按照克里姆林宮口徑，寧肯相信烏克蘭是納粹政府納粹武裝，不知是真網民，還是機器連發：

烏軍中有大量極端恐怖納粹主義武裝，押平民“人肉盾牌”、“學校幼兒園重火力點”、“居民區彈藥庫”、“人體炸彈”、、“自殺式襲擊”…，面對這些泯滅人性的納粹極端分子，俄軍想正規戰、速決戰能行得通嗎❓(北京網友) 。

烏克蘭假新聞專業戶！ 美國已把烏克蘭變成了他們的殖民地！操縱烏克蘭納粹政府自導自演，嫁禍俄羅斯！烏克蘭謊言政府，不但逼平民當人盾，企圖毀壞核電站禍害人類！更炸掉了安全通道的大橋，不斷破壞人道走廊，阻止平民離境，破壞談判進行！這些都讓戰地記者拍錄了下來！(廣東藤子之悅詩風吟)

需要補充一點的是，烏克蘭軍隊之所以在別爾江斯克摧毀這艘俄軍大型登陸艦奧斯克號，與俄國官媒『今日俄羅斯』國際電視高調宣傳暴露了船隊位置有關，畫面顯示一輛正在下船的裝甲運兵車，記者說：“這是特別的景象，一支俄國海軍艦隊抵達這個烏克蘭部隊完全沒交戰就拋棄的港口，這裡所有設施都完好無損。”報道還稱：“這艘船艦的主要功用是運輸部隊及重裝備，它能容納20輛戰車，或40輛裝甲運兵車，以及數以百計的軍隊”。

法國媒體援引多位烏克蘭分析人士指出，就是『今日俄羅斯』頭天有關這支船隊的宣傳報道，使得烏克蘭軍方根據畫面及時調整，炸毀奧斯克號登陸艦，這意味着，在戰爭年代，圖像釋出的信息是極為重要的。