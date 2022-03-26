台立法院高票通過修憲提案降低投票年齡為18歲須再經公民複決

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台灣的立法院25日表決通過，提出了憲法修正案，把本來滿20歲才擁有選舉權、滿23歲才擁有被選舉權的憲法條文取消；改為只要年滿18歲，就擁有選舉權和被選舉權。台灣輿論一般認為，這次修憲如果通過，對未來民進黨的選情更為有利。

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這是台灣立法院2004年通過修憲案後，相隔17年，第一次有修憲案交由公民複決，台灣媒體形容是「憲法時刻來臨」。

依據中華民國憲法規定，立法院提出的憲法修正案，在院會討論時，需要立委總額的四分之三出席，也就是85位，然後再由出席立委四分之三同意，也就是要64位，才能提出修憲案。

早已表態大力支持「18歲公民權」入憲的民進黨、民眾黨、時代力量等三個黨團總計只有69席，要達到提出修憲案門坎的85席，還差16席。但國民黨團在表決前召開黨團大會討論後，決定支持這項修憲案，因此最後表決結果，出席的109位立委全部投下贊成票，沒有人反對，修憲案順利送出立法院。

立法院表決通過後，民進黨團總召柯建銘表示，修憲過程備極艱辛，應該把青年節改訂在3月25日紀念；還說，接下來除爭取複決投票過關，更要朝降低修憲門坎及廢除考試院、監察院努力。

目前，台灣這項18歲公民權的修憲案算是跨出了第一步，未來還要公告半年，然後再交由台灣地區全體公民，投票複決，屆時必須贊成票超過半數，大約要965萬票同意，才算真正通過。這個門坎超過歷屆總統選舉當選人的得票數，因此十八歲公民權修憲案即使出了立院，未來面對公民複決，會不會通過，仍在未定之天。

執政的民進黨政府目前規畫，要把這次修憲案的公民複決，跟年底九合一選舉合並舉行，以提高投票率。國民黨立委曾銘宗批評，民進黨近來大力主張公投要和大選脫鉤，現在又180度大轉彎，明顯是雙重標準。

台灣媒體分析，修憲案如果經過公民複決通過，未來將多出42萬票年輕投票人口，對2024年總統選舉，可能產生影響。