安理會就朝鮮試射洲際彈道導彈舉行緊急會議無果而終

朝鮮/導彈

繼朝鮮24日發射一枚該國有史以來最大的洲際彈道導彈後，聯合國安理會周五就朝鮮半島局勢舉行緊急會議。對平壤的試射行為進行了指責。美國則呼籲對朝鮮實施更加嚴厲的制裁。但是, 面對安理會意見分歧的局面,本次會議無果而終。

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安理會會議持續了數小時, 之後, 美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德向媒體表示:與會的15個國家強烈譴責了朝鮮的試射行為, 朝鮮再次發射導彈的行動 , 不僅對該地區構成威脅, 也對國際社會構成威脅。與會代表一致呼籲聯合國所有成員國,尤其是安理會成員國,加入到 譴責的行列,要求朝鮮放棄大規模殺傷性武器和彈道導彈計畫。不過, 美國駐聯合國大使沒有在媒體面前提及加強對朝鮮制裁的話題。

法新社報道指出 :在安理會上,面對中國、俄羅斯、日本和韓國外交官, 美國揭露朝鮮越來越危險的挑釁行為,並宣布“美國將向安理會提交一份安全決議以進一步加強對朝鮮的制裁。

不過, 北京和莫斯科已經拒絕加強對朝施加任何新的制裁措施。相反, 中國常駐聯合國代表張軍呼籲在適當時候, 解除對朝制裁。俄羅斯大使則表示 : 擔心進一步制裁可能會在社會、經濟、以及人道主義層面威脅到朝鮮民眾。

2017年12月22日, 朝鮮發射新型洲際彈道導彈火星-15（Hwasong-15）一個月之後, 聯合國安理會一致通過決議, 針對朝鮮的能源和進出口實施更加有力的制裁。繼火星-15發射後, 朝鮮領導人金正恩曾宣布暫停核實驗和導彈發射, 稱其 目標已經實現。他還宣布朝鮮已成為一個有核國家。但是在周四的今次導彈發射 中, 根據朝鮮國家通訊社周五的報道, 金正恩親自下令並監督發射了朝鮮最大的洲際彈道導彈, 以確保朝鮮為與美國展開長期的較量做好準備。