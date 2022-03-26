布林肯出訪以色列 爭取對烏克蘭的支持

美國/布林肯/以色列/烏克蘭危機

美國國務卿布林肯展開中東之行，周六抵達首站以色列，旨在爭取以色列對烏克蘭的支持，並消減以色列對可能達成的伊朗核協議的擔憂。

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法新社報道，布林肯在波蘭陪同拜登參加旨在鞏固西方陣營對烏克蘭支持的一系列峰會後，於周六晚間抵達特拉維夫國際機場。

布林肯此次中東之行還包括約旦河西岸、摩洛哥與阿爾及利亞，第一站在以色列他將與巴林、阿聯酋及摩洛哥外長召開小型峰會。這些國家都簽署與以色列關係正常化的"亞伯拉罕協議"（Abraham Accords）。

在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭之際，布林肯出訪中東顯示，雖然中國及當前的俄羅斯入侵烏克蘭議題成為最優先要務，但美國對中東地區依然極為關注。

布林肯也希望為美國及北約爭取支持，抵禦俄羅斯入侵烏克蘭帶來的嚴重經濟後果，包括能源價格飆漲，以及阿拉伯國家可能面臨的小麥嚴重短缺問題。

布林肯出訪的同時，美國與伊朗商談重啟"伊核協議"的聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）進入最後階段。

這項2015年核協議目的在防止伊朗發展核子武器，但美國前總統特朗普於2018年單方面退出協議，伊朗自此開始發展核計畫，西方專家稱，目前已經到了即將真正構成核威脅的"突破"階段。

美國官員表示，距離達成協議僅剩一兩個重要議題，但如果想達成協議，伊朗當局必須做出"困難抉擇"。

布林肯將於周日下午與以色列、阿聯酋、摩洛哥、巴林和埃及外長會面。以色列外長拉皮德形容這次會議為“歷史性的”。