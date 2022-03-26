廣西空難：機上132人全部罹難 當局嚴控遇難者家屬及媒體採訪

中國/東航/空難

中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，救援工作展開已6天，中國搜救當局周六晚宣布，機上123名乘客和9名機組人員已全部罹難。廣西空難發生後，當局嚴控失聯者家屬動向及媒體採訪。

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據央視新聞報導，東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部26日晚間舉行新聞發布會，作以上宣布。

現場副總指揮、民航局副局長鬍振江表示，國家應急處置指揮部組織消防救援、解放軍指戰員、武警官兵、公安、衛生檢疫、交通、自然資源等多部門連續6天在事故發生區域開展"拉網式"排查，並組織專家比對分析各類監控、記錄設備中的視訊影像內容，綜合分析空管雷達、ADS-B（廣播式自動監視系統）等設施設備記錄的關鍵數據，特別是對墜機現場殘骸分佈的勘查判斷和分析，可以確定"搜尋現場已無機上人員生命跡象"。

胡振江表示，東航MU5735航空器飛行事故，透過DNA鑒定已確定120名遇難者身分，"機上123名乘客和9名機組人員已全部遇難"。

據報導，周六晚發布會現場，全體起立為機上遇難人員默哀。

據中央社報道，中國東方航空班機21日在廣西失事墜毀，當局全力搜尋失聯乘員下落，更向每個失聯乘員的家庭指派3人為1單位的特殊任務編組，提供協助也嚴防他們鬧事，甚至嚴控媒體的採訪與發稿尺度。

因應媒體需求，25日當局安排並監視家屬們受訪，還提醒採訪單位，報導不應"過度強調傷心欲絕"，同時3人為1個單位的特殊任務編組密切監視他們，也步亦趨跟著失聯乘員親屬們，而且也無法與他們取得電話聯繫。

有失聯乘員的父親告訴鳳凰衛視，23日原本是女兒生日，好想帶她回家，這則影音隨即從中國社群媒體下架，而且只有少數媒體才能到失事現場一探究竟。

東航客機失事墜毀後，若干非官媒記者曾試圖走山路跋涉數公里前進墜機現場，但是官方很快就封鎖事故的區域。警方也不準媒體使用無人機拍攝畫面。