拜登：普京侵烏戰略失敗 不應繼續執政

俄羅斯侵烏戰爭

2022年3月26日，美國總統拜登在波蘭華沙的皇家城堡，發表了關於俄羅斯入侵烏克蘭的演講。

美國總統拜登周六在波蘭首都華沙公開演講嚴厲抨擊俄羅斯總統普京，他說，俄羅斯總統普京在發動對烏克蘭的入侵後，不應該繼續執政。普京的侵烏戰略已徹底失敗。

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美國總統拜登在波蘭首都華沙皇家城堡發表演講時非常嚴厲地表示，普京發動的對俄戰爭，戰略上已完全失敗。"看在上帝的份上，這個人不能繼續執政。"

白宮隨後做了補充解釋：拜登總統並非要求俄羅斯政權更迭，而是認為"普京不能被允許在他的鄰國或區域內行使權力"。

克里姆林宮發言人佩斯科夫則回應拜登應對其言論 "深思熟慮"，他稱："每次，這種個人侮辱都會減少我們與美國現任政府雙邊關係的可能性。”

在當晚發表抨擊克里姆林宮主人的言論之前，拜登直指普京是“屠夫”，他的軍隊犯下了屠殺烏克蘭人民的罪行。

在華沙皇家城堡，拜登直接向俄羅斯人喊話，俄羅斯人民不是敵人。他說："如果你們能聽到我的話，請允許我說一句：你們，俄羅斯人民，不是我們的敵人。”

"我拒絕相信你們會贊成殺害無辜的兒童和老人，也拒絕相信你們會接受醫院、學校、產房遭到俄羅斯導彈和炸彈的轟擊。"

拜登總統一字一頓地說： "你們不值得去參加這場戰爭，俄羅斯人民。普京能夠而且必須結束這場戰爭"。

拜登同時表示，這場戰爭不會很快結束，他說，“民主與獨裁的鬥爭”，“不會在數日或者數月之內贏得，面對一場長期的戰鬥，我們必須武裝起來。”

拜登重申，我們始終站在烏克蘭一邊。美國不希望進入這場戰爭，與俄羅斯打仗，但是他警告莫斯科，“你們休想進入北約領土一厘米!”

拜登宣布，這場戰爭對俄羅斯而言已經是一個戰略失敗。拜登的講話受到滿座熱烈鼓掌。隨後，拜登立即前往機場，應在夜間返回華盛頓。

俄羅斯國防部周五宣布，將集中兵力“徹底解放頓巴斯”，這意味着普京放棄了佔領烏克蘭全境的初始計畫？拜登稍早就此表示，“我並不肯定莫斯科改變了主意”。